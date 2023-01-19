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迎接外資與遊客 劉鶴：「中國已經準備好了」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國務院副總理劉鶴18日在瑞士達與美國財長會談後接受媒體專訪時，強調對於歡迎更多外國朋友與投資者「中國已經準備好了」。（圖／截自鳳凰衛視）
大陸國務院副總理劉鶴18日在瑞士達與美國財長會談後接受媒體專訪時，強調對於歡迎更多外國朋友與投資者「中國已經準備好了」。（圖／截自鳳凰衛視）

大陸副總理劉鶴近日出訪瑞士參加世界經濟論壇後，也向全球釋出中國大陸經濟的最新訊號。他在瑞士接受媒體訪問時表示，這次出訪感覺各方面說「哎呦，中國又回來了」，他也強調，對外商到中國大陸投資的信心，抱著樂觀態度，對改善營商環境、迎接外資與外國遊客到訪，「中國已經準備好了」。

根據港媒鳳凰衛視19日刊出對劉鶴的專訪，劉鶴指出，這次世界經濟論壇「怎麼加強合作，是大家關注的一個熱點」。而他表示，大陸官方派代表團最主要是介紹中共二十大後的改革開放政策、發展政策、怎麼促進國有企業改革的深化，怎麼促進民營經濟發展，怎麼深化對風險的防控等等。

由於上述專訪是在劉鶴與美國財長葉倫（Janet Yellen）會談後，這次劉鶴也透露一些雙方會談細節。劉鶴提及，雙方從9點半開始一直談到12點多，「由於他們馬上要上飛機，所以我們不得不停止。但如果有時間的話，可能會談的更長」。雙方會談最後共進行了約3個小時。

對於整場會談，劉鶴評價是「非常專業的、非常坦誠的、非常深入的」。雙方對中美關係的發展、對目前的現狀以及下一步雙方如何加強合作進行了全面討論，根本的目的還是落實兩國元首在峇厘島達成的重要共識。劉鶴透露，會談包含關稅問題、中概股問題都有討論，此外雙方也針對氣候變化、金融領域、能源、糧食安全、減債等議題充分交換意見，也都表達了各自的核心關切。

而據稍早大陸官方披露的訊息，劉鶴在會談中歡迎葉倫「今年適當時候」訪問中國大陸，雙方也同意經貿團隊在各個層級繼續保持溝通交流。

劉鶴

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