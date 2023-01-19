春節前夕 習近平問候胡錦濤新春愉快、健康長壽

新華社報導，春節前夕，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導人，分別以電話等方式慰問或委託有關方面負責同志慰問胡錦濤、朱鎔基等老同志。

獲慰問的還有李瑞環、吳邦國、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、宋平、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、羅幹、賀國強、劉雲山、張高麗及已退休多年的老同志等，向他們致以誠摯的節日問候，衷心祝願他們新春愉快、健康長壽。

新華社今天（19日）的報導稱，老同志們對此表示感謝，高度評價過去五年和新時代十年在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，黨和國家事業取得的歷史性成就、發生的歷史性變革，對習近平總書記作為黨中央的核心、全黨的核心表示衷心擁護。

老同志們希望全黨全軍全國各族人民更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅定信心、同心同德，埋頭苦幹、奮勇前進，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。