重慶豐都名山 祈福文化節歡樂啟幕鬧新春

豐都祈福文化節1/23在重慶歡樂開啟。 圖／豐都祈福文化節 提供

1月23日，以「天下名山，平都福地」為主題的豐都祈福文化節歡樂開啟，在濃濃的年味裏，詮釋華人對美好生活的願景和對親友的祝福。

當天晚上，長江兩岸的豐都縣城被五顏六色的光影映照成一幅絢麗畫卷。「鐺、鐺、鐺」隨著祈福的鐘聲響徹天際，一身火光的吉祥鳥——鳳凰從長江北岸徐徐升起，照亮了整個豐都縣城，「洞天福地」鳳凰飛升光影秀拉開序幕。看著栩栩如生的火鳳凰振翅高飛，人們不約而同雙手合十，許下新年心願。

祈福節讓這裏的年味格外濃！來自上海的蘇先生被豐富的互動活動吸引。他將祝福發上光影秀祈福線上小程式，祝福就掛上了豐都的夜空。

豐都祈福文化節從1月23日至2月21日貫穿整個中國農曆正月，分為祈福、納福、送福、享福、惜福、幸福等6大版塊23項豐富多彩的活動，包括「洞天福地」鳳凰飛升光影秀、「福星高照」放燈祈福、「豐花夜影」祈福燈會、「福運當頭」紅包雨、「Happy兔you」開心市集等，從遊、娛、秀、樂、購等多重方面集結年味與歡樂，給人溫暖別樣的新春體驗。

在碼頭放河燈點亮希望，在鳳凰門祈福牆喊出幸福，在音樂步道奏響幸福樂章，在移民廣場寫下祈福春聯將福氣帶回家，在雙桂山景區收集新春八福，在惜福亭帶走心儀的祈福小禮品，在豐都港務大樓擊鼓傳響點亮「福光夜畫」傳遞祝福等，今年春節，豐都城區、景區、大街小巷，中國傳統文化韻味格外濃厚。

重慶豐都縣在中國傳統文化中佔有獨特位置，是道教七十二「福地」之一。舉行祈福文化節，在濃濃的年味裏展現中國傳統文化魅力，將推動當地文旅業興旺，為經濟社會發展注入文化動力。