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習近平：疫情防控調整後 我最擔心的是農民朋友

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
中共總書記習近平春節前夕以視頻連線看望慰問多地基層幹部群眾。（新華社）
中共總書記習近平春節前夕以視頻連線看望慰問多地基層幹部群眾。（新華社）

中共總書記習近平昨天對防疫鬆綁後首度公開表示，中國3年來先對新冠疫情嚴格實行「乙類甲管」是「正確的選擇」。他說，「疫情防控措施優化調整後，我最擔心的是農村和廣大農民朋友。各地要保障好群眾的就醫用藥需求，補齊農村地區疫情防控的短板」。

新華社報導，1月18日上午，總書記習近平在人民大會堂東大廳，同黑龍江、福建、新疆、河南、北京、四川等地基層幹部群眾視頻連線，看望慰問防疫一線的醫務人員、福利院的老年朋友、能源保供企業的員工、高鐵站的幹部職工、農產品批發市場的商戶和群眾、鄉村基層的幹部群眾。 　

習近平向廣大醫務工作者致以新春的祝福。他說，「近三年來，我們對新冠疫情嚴格實行乙類甲管，是正確的選擇，經受住了多輪病毒變異的衝擊，最大限度降低了重症率和病亡率，有力保護了人民群眾生命安全和身體健康，也為優化疫情防控措施、實施乙類乙管贏得了寶貴時間。現在疫情防控進入新階段，依然處在吃勁的時候，但曙光就在前頭，堅持就是勝利！」

習近平強調，目前，防控重心已經從防感染轉移到醫療救治上來，重點是保健康、防重症，醫院承擔的任務更為繁重。要進一步擴充醫療資源，增加醫療服務供給，增加藥品配備，特別要做好重症救治的應對準備，保障正常醫療秩序。

他還說，「疫情防控措施優化調整後，我最擔心的是農村和廣大農民朋友。農村醫療條件相對薄弱，防控難度大、任務重。要加強農村老幼病殘孕等重點人群醫療保障，最大程度維護好農民群眾身體健康和正常生產生活秩序，確保群眾平安過年」。

疫情 習近平 農民

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