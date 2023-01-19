傳韓正將出任大陸國家副主席 對台灣小吃念念不忘

香港星島日報報導，大陸全國兩會（人大、政協會議）將於3月初開幕，選舉產生新一屆大陸國家領導層。在去年10月中共二十大卸任政治局常委的國務院常務副總理韓正，將接替王岐山出任大陸國家副主席，仍享正國級待遇，協助國家主席習近平處理外事工作。

報導稱，山東省人大會議昨天閉幕，並選舉產生該省的十四屆全國人大代表，官方公布「中央提名的韓正同志當選」。消息指出，準備退休的中共中央領導人不會安排為全國人大代表，如現任總理李克強等都沒有，這顯示韓正還將有重用。

星島日報指出，多個消息透露，韓正形象良好，外事經驗豐富，深得習近平信任，將循「王岐山模式」擔任國家副主席，協助習近平處理外事工作，排名在七常委之後，仍享正國級待遇。

韓正現年69歲，仕途發跡於上海，長期在上海為官，曾任上海市計畫委員會主任、副市長等職，49歲就成為上海市長。韓正擔任上海市長達十年，經歷陳良宇、習近平、俞正聲三任市委書記，與習近平曾短期共事七個多月，兩人關係良好。

2012年底，韓正成為中共十八屆政治局委員、上海市委書記；2017年底成為中共十九屆政治局常委，並於次年出任國務院副總理，同時負責推進「一帶一路」、粵港澳大灣區建設、京津冀協同發展領導小組、推動長三角一體化發展領導小組等工作。

星島日報表示，韓正熟悉經濟工作，愛好古典音樂，擅長手風琴及鋼琴，風度翩翩。美國前總統歐巴馬在回憶錄中曾描述印象中的上海市長韓正，稱他是「共產黨的後起之秀」，「剪裁得體的西服和風趣的成熟性格」。

2010年4月，時任上海市長的韓正接受時任台北市長郝龍斌邀請率團訪台。韓正此行足跡遍布雙北重要景點，包括故宮、北美館、信義誠品、台北一○一大樓、饒河街夜市、野柳地質公園等。

韓正當時還曾前往台北市中山女中，與建中、北一女等11學校學生代表對談，並宣傳當年5月1日登場的上海世博。

韓正是中共建政後首位訪台的上海市長，受到各界高度關注，但他行前就表達希望「低調、不擾民、不管制」，能真正體驗台北庶民生活。因此，韓正在台期間車隊只有一輛警方引導車帶路，沒有交管，也沒有警車開道。

2017年10月中共十九大，韓正在上海市代表團討論期間接受媒體提問時，曾回憶2010年的台北行說：「台灣小吃味道好極了，至今留下深刻的印象。」