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陸副總理劉鶴：「共同富裕」是長遠任務 非一蹴而就

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸副總理劉鶴17日在瑞士達沃斯的演講中，對「共同富裕」的內涵有中共官方最新的表態。（圖／取自「世界經濟論壇」微信公眾號）
大陸副總理劉鶴17日在瑞士達沃斯的演講中，對「共同富裕」的內涵有中共官方最新的表態。（圖／取自「世界經濟論壇」微信公眾號）

大陸副總理劉鶴日前到訪瑞士參加世界經濟論壇，針對中共近年倡議的「共同富裕」，他解釋，如果沒有財富逐步積累，共同富裕就成了「無源之水、無本之木」。他並強調，外商等企業家都將發揮共同富裕「發動機」的重要作用。

這是中共官方對於「共同富裕」的最新解讀。劉鶴17日在致詞中，以一大段落的篇幅描繪這項政策。他指出，大陸已經全面建成小康社會，實現共同富裕是重要的社會發展目標，也是實現長治久安的歷史性任務。「這是一項長遠任務，需要逐步實現，不可能一蹴而就」。

劉鶴並提及，「共同富裕」強調的是避免兩極分化，最終還是要靠共同發展、每個人的艱苦奮鬥和勤勞致富，「絕不是搞平均主義和福利主義」。

他特別提到，隨著中國大陸發展，「全體國民富裕程度將不斷提高，但任何情況下人們的收入水平、富裕程度都將存在一定差異。也就是說，在機會面前人人平等，但結果還是不一樣的」。

去年10月的中共總書記習近平的廿大報告，形容「中國式現代化」是全體人民共同富裕的現代化，共同富裕是中國特色社會主義的本質要求，也是一個長期的歷史過程。他同時強調，分配制度是促進共同富裕的基礎性制度。

對於劉鶴的最新說法，不少外資機構與外媒都高度關注。英媒「金融時報」引述牛津大學中國中心研究員喬治．馬格納斯分析稱，劉在達沃斯的言論主要針對外國人和外國企業，中共政府控制私營企業的願望並未改變。

澳洲媒體Mirage News則形容劉鶴的說法，是為了消除人們對中共「共同富裕」議程與「激進的財富再分配」畫上等號的擔憂。

知名的外資投行高盛集團則在演講後的一份研究報告中表示，總的來說，劉鶴的談話對市場是「友好的」，應該有助於恢復投資者對中國大陸經濟的信心。

共同富裕 劉鶴 中共

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