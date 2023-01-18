賴兩岸論述 陸學者：觸碰大陸反分裂的紅線

民進黨主席賴清德宣誓就職，對於他的兩岸論述，廈門大學台灣研究中心教授唐永紅18日指出，賴清德雖表示「沒有另外宣布台灣獨立的必要」，但卻說「台灣已經是主權獨立國家」，並強調兩岸「互不隸屬」、延續「四個堅持」，實際上已等同於宣布台灣獨立，觸碰到大陸反台獨分裂的紅線，且若其所謂的「國家」不包含大陸地區，那也是違反所謂中華民國憲法的言論。

唐永紅直言，賴清德的說法，就是赤裸裸的一邊一國、一中一台，讓兩岸政治矛盾更加不可調和，在這種情況下，不只兩岸關係不可能和平發展，甚至也無法「守護台灣」，台灣可能成為下一個烏克蘭。

對於賴清德認為，民主和和平不互相矛盾，兩岸僵局是因為大陸對台文攻武嚇，並指兩岸有增進人民福祉的共同目標、天災疾病等共同敵人。

唐永紅說，賴清德所謂的民主與和平毫無關係，例如賴認為民主的美國，卻最常發動戰爭；而當前兩岸僵局的真正成因，在於民進黨上台後拒不認同行之多年、行之有效的「九二共識」，意圖改變兩岸關係根本性質定位和最終發展走向，破壞了兩岸關係性質現狀以及兩岸關係和平發展的政治基礎，加上民進黨長期改變台灣社會的意識形態，使得兩岸先前爭奪國家代表權的矛盾質變為分裂與反分裂的矛盾，即所謂的「統獨矛盾」。這是當前兩岸最根本性的結構性矛盾，是南轅北轍的敵對性矛盾，是兩岸僵局的根源。

唐永紅進一步指出，大陸方面對台軍演等種種措施，是因應民進黨改變兩岸關係性質定位、兩岸關係和平發展政治基礎，搞台獨分裂、勾連外部勢力阻礙大陸發展的反制措施，賴清德的說法完全是「倒打一耙」。

唐永紅說，天災、傳染病不只是兩岸，更是全人類的共同敵人，人類社會也都想增進福祉，但根本無法消弭人類社會的政治矛盾（俄羅斯與烏克蘭就發生了戰爭）。這些和兩岸之間當前存在的分裂與反分裂這一決定台海和平與否的敵對性矛盾，根本無法相提並論。

他認為，賴清德混為一談，是意圖把台海風高浪急可能掀翻兩岸和平之舟的責任甩鍋大陸，也企圖以此掩蓋或化解兩岸結構性矛盾及其對台海和平與兩岸交流帶來的衝擊。但這是完全不可能的。他說，台灣民眾應有智慧，不至於被這種似是而非的言論蒙蔽。