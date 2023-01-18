北京歡迎布林肯訪華：中美關系應重回軌道

（德國之聲中文網）中國外交部發言人汪文斌周二（1月17日）在例行記者會上回答記者提問表示，中方歡迎布林肯國務卿訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。

此前，據美國媒體Politico引述華盛頓外交圈人士報道，美國國務卿布林肯將於2月5日至6日訪問中國，與中國外交部部長秦剛舉行會晤。

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這將是4年多以來美國國務卿首次訪華。2018年10月，時任特朗普政府國務卿的蓬佩奧曾訪問中國，在北京同中國外長王毅會談。當時在貿易戰升級的情況下，兩位外長針鋒相對地交換了意見。

去年8月，時任美國國會眾議院議長佩洛西訪問台灣之後，北京中斷了與華盛頓之間大部分高層溝通渠道，包括軍方之間的對話。

障礙已掃清？

去年11月，美國總統拜登和中國領導人習近平在印尼巴釐島出席G20峰會期間舉行了會面。兩位領導人承諾，在台灣、人權、俄羅斯入侵烏克蘭和經濟問題上雙方分歧日益加深之際，將進行更頻繁的溝通。

根據白宮發布的消息，兩國領導人還商定，布林肯將訪問中國以繼續雙方的討論，盡管當時沒有提到具體日期。上個月，一個由美國高級官員組成的代表團在河北廊坊市與中國外交部副部長謝鋒舉行了會談。美國國務院稱，會談是為布林肯的訪問做准備。

Politico分析指，這次訪問是對拜習會是否為建設性的美中關系掃清了障礙的一次測試。美國前副助理國務卿、加州大學聖迭戈分校全球政策與策略學院21世紀中國中心主席謝淑麗（Susan Shirk）接受采訪時說，布林肯的北京之行將體現剛扭轉防疫措施的中國，是否願意調整其他外交和國內政策，以降低這些政策給中國帶來的成本。

報道稱，布林肯也將可能推動解除雙邊高層聯系的禁令。美國國務院發言人普萊斯上月曾說，俄烏戰爭將列入布林肯訪華的會談議題。

中國外交部發言人汪文斌周二就中美關系表示："希望美方樹立正確的對華認知，堅持對話而非對抗，雙贏而非零和，同中方相向而行，不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，推動中美關系重回健康穩定發展軌道。"

（路透社、Politico）

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