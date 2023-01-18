劉鶴達沃斯致辭解讀經濟政策 強調對外開放

（德國之聲中文網）本周二，中國國務院副總理劉鶴出席達沃斯世界經濟論壇並致辭。這是自2020年冠病疫情爆發以來，中國高級官員首次參加世界經濟論壇。劉鶴2018年3月在兩會上當選副總理，分管經濟，後牽頭中美貿易談判。在去年10月舉行的中共二十大上，他未入選第二十屆中央委員會，預計將在今年卸任。

在達沃斯致辭中，劉鶴表示，2023年中國將"繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，努力保持合理的經濟增長，保持物價和就業總體穩定"，"要著力擴大國內需求，推動產業鏈供應鏈循環暢通，支持民營經濟健康發展，深化國有企業改革，歡迎更多外資來華，防範化解經濟金融風險"。他提到中國經濟2022年增長3%，並表示相信"經過努力，2023年中國經濟將實現整體性好轉，增速達到正常水平是大概率事件，預計今年進口會明顯增加，企業會加大投資力度，居民消費會回歸常態"。

多次提對外開放

劉鶴多次提到對外開放，指出中國取得GDP過去十年從54萬億元增加到121萬億元等成績的一個經驗是必須堅持全方位擴大對外開放。"對外開放是中國的基本國策，開放是促進改革和發展、推動中國經濟進步的重要動力，中國的大門只會越開越大"。在談到"中國促進經濟雙循環的考慮"時，他還說道，"中國的基本國情決定了必須對外開放，不斷提高對外開放質量和水平"。

致辭中，劉鶴提到要"毫不動搖支持民營經濟發展壯大"，並講到，"有的人說中國要搞計劃經濟，這是絕對不可能的"。

劉鶴還談到中國"防範化解金融風險特別是房地產業相關風險的情況"，稱"經過努力，中國的金融體系總體保持了穩健，守住了不發生系統性風險的底線"。就房地產業，劉鶴提到"與房地產相關的貸款佔銀行信貸的比重接近40%，房地產業相關收入佔地方綜合財力的50%，房地產佔城鎮居民資產的60%"。他說，"2021年下半年以來，中國房地產市場出現價格和銷售急劇下降現象"，並稱通過努力，"市場供求關系開始明顯改善"，"從未來看，中國仍處於城市化較快發展階段，巨大的需求潛力將為房地產業發展提供有力支撐"。

就推動共同富裕，他解釋說，"我們講的共同富裕，強調的是避免兩極分化，最終還是要靠共同發展，靠每個人的艱苦奮鬥和勤勞致富，絕不是搞平均主義和福利主義"。

劉鶴最後發出呼籲，稱"我們必須放棄冷戰思維"，並呼籲"大國在加息的同時，應高度重視此舉對新興市場國家和發展中國家產生的負面外溢性，防止加重債務和金融風險"。在應對全球氣候變化方面，他表示"將堅守對國際社會做出的承諾，積極推動氣候變化領域國際合作"。

談疫情稱"最近以來生產生活全面恢復正常"

據上海報業集團下屬的財聯社報道，劉鶴還在達沃斯世界經濟論壇上回答了有關中國新冠疫情形勢的提問。他說，中國去年12月8日開始從全面的動態清零的防疫政策轉向治療重症的防疫政策，"轉型總體平穩順利"，"達峰的時間和恢復正常的時間是比較快的，從某種意義上超出了我們的預期"。他還稱"最近以來生產生活全面恢復正常"，"今年春節期間，將有50億人次的游客要探親訪友"。劉鶴承認"目前的重點難點仍然在老年人具有基礎病的患者"，但表示"從整體情況來看，醫院、病床、醫生、護士、各種藥品的供應，是完全可以保障的"。

劉鶴的上述表態不同於專家的判斷。曾經擔任中國疾控中心首席科學家的曾光1月12日在一次講話中說，全國發病高峰還會持續二至三個月，重症高峰持續時間會更長。他還表示對農村防控形勢非常擔憂，那裡有大量"老弱病殘"，且醫療基礎和防護條件差。北京大學國家發展研究院近日估算，截至今年1月11日，中國全國新冠病感染率累積約64%，感染人數累積約9億。許多專家估計，隨著數以億計的人春節返鄉，病毒傳播還將激增，死亡人數也將繼續增加。中國官方近日首次稱，自12月8日到1月12日，院內統計的死亡人數接近6萬人。而外國專家估計，這一數字可能只是冰山一角，實際數字要高出十倍以上。

與耶倫會晤

1月18日，劉鶴將在蘇黎世與美國財長耶倫舉行雙邊會晤。華爾街日報1月17日的報道寫道，"中國官員正采取行動重振國內經濟，並軟化其對華盛頓方面的言論。與此同時，美國和耶倫在仔細審視他們認為的中國技術構成的國家安全風險，同時也力爭避免對全球經濟增長的一個引擎造成不必要的傷害。"

劉鶴與耶倫會晤的一個要點或是關稅問題。華爾街日報報道提到，耶倫主張美國放松對中國商品的部分關稅。"據知情人士透露，在去年夏天耶倫與劉鶴的一次電話交談中，劉鶴表示，他看到了耶倫就關稅問題發表的言論，他敦促美國放寬關稅"。

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