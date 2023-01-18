兩岸直航正常化 視情況評估

中國大陸1月8日起開放邊境，兩岸直航航點何時有望逐步恢復，交通部昨（17）日表示，目前四個城市、五個航點的航班尚未飛滿，班機承載率也在五至八成之間，足敷旅客需求，未來會視市場狀況並配合政策進行評估。

大陸國台辦上周舉行例行新聞發布會，發言人馬曉光表示，大陸現在疫情防控平穩，兩岸完全有更好的條件儘快開通更多航點，大陸方面一直希望增加航點，並已向台灣方面提出。對此交通部長王國材昨日在交通部新春記者會上回應，會視大陸疫情變化和旅運需求，和國安會、陸委會討論，小三通亦會視疫情變化和需求，配合政策來執行。

交通部民航局長林國顯指出，目前兩岸直航的四個城市為北京、上海（浦東、虹橋兩個機場）、廈門、成都，共有五個航點，一周可飛航211班，但僅飛航70多班，為可飛航航班數的三分之一，一周載客約1.2萬多人，除了還有很多班次可以飛航以外，現在承載率只在五至八成之間，足夠市場需求，因此，後續會配合政策和市場需求進行整體評估。