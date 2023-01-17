北京七成以上涉疫民事案件 靠調解解決
據澎湃新聞報導，北京市高級人民法院院長寇昉星期二（1月17日）向北京市十六屆人大一次會議作法院工作報告。報告稱，面對新冠疫情影響，北京法院制定為疫情防控和經濟社會發展提供司法保障的意見，引導當事人互諒互讓，審結因疫情產生的房屋租賃、勞動爭議等民事案件7888件，70%以上通過調解和解妥善解決。
報告稱，北京法院建立「多元調解+速裁」和訴源治理新機制，推動糾紛解決模式系統性重塑，通過「多元調解+速裁」，實現60%以上的一審民商事案件在訴訟前端得到快速解決。
報告還稱，北京法院建立「一號響應」訴源治理機制，2022年響應基層組織訴源治理司法需求2701個，實現街道鄉鎮全覆蓋，促進從源頭化解矛盾糾紛，2022年新收案件比上年下降21.9%。
中國在去年十二月上旬放鬆防疫封控後，最高法等五部門本月初聯合發佈通知，對違反疫情預防、控制措施等行為，不再以妨害傳染病防治罪等定罪處罰，要求辦案機關對此前涉嫌違反防疫政策、被羈押的嫌疑人及被告人，及時解除羈押強制措施。
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