中國進入人口負成長時代 專家警告「人口危機」：恐未富先老

中國國家統計局周二公布的數據顯示，60年以來中國人口首次出現了負增長：截止2022年12月底，這個世界上人口最為眾多的國家登記人口為14.1175億，比上一年年末減少85萬人。專家預測中國發展歷史將面臨「轉折點」，並且警告一個「無法設想的」人口危機將造成災難性後果。

美國威斯康星大學人口社會學家易富賢表示：「中國的人口和經濟發展前景比人們預想的更為暗淡。」他認為中國必須改變社會保障和經濟政策。過去中國的「經濟奇跡」以及曾經的「世界工廠」地位是建立在勞動人口過剩的基礎上的，如今該國面臨的是勞動力緊缺問題。「中國的制造行業面臨人力資源不足和就業人口老化——其行業萎縮的速度會比日本更快」，易富賢預測道。

根據官方統計數據，2022全年中國境內出生人口956萬人，人口出生率為6.77‰；死亡人口1041萬人，人口死亡率為7.37‰；人口自然增長率為-0.60‰。以上統計數據不包括居住在31個省、自治區和直轄市的港澳台居民和外籍人員。中國上一次出現人口負增長，還是在1960年和1961年——也就是「大躍進」運動之後全國各地發生大飢荒的時期。

「人口負增長的趨勢不可逆轉」

長期觀察中國人口發展的易富賢認為，即使是現在官方公布的這些數字也很可能是經過粉飾的。按照他個人的統計，中國人口早在四年前就已經開始萎縮了。不過他也認為，官方此舉也算是承認了中國人口負增長的到來比政府之前預測的早了大約十年。易富賢指出，和「三年困難時期」不同的是，這次的人口萎縮趨勢是「不可逆轉的」。

中國雖然在2016年前就取消了「一孩」政策，甚至在2021年宣布了允許夫婦生育三個孩子，但是這些政策並未扭轉人口出生率一路下滑的趨勢。此外，包括降低幼兒園和中小學收費、增加補貼、保證休產假和育兒假期的權利在內的一系列政策也未能成功達到鼓勵生育的效果。很多女性擔心生孩子會對自己的職業發展造成負面影響。

專家認為，造成中國低生育水平的因素包括住房、教育和醫療成本的高昂，年輕人結婚意願的淡薄，而持續三年的新冠疫情和年輕人失業率居高也加劇了這一趨勢。據路透社報導，在2022年，百度搜索引擎上關於「嬰兒推車」的搜索量與2018年相比下降了41%，關於「嬰兒奶瓶」的搜索量也比2018年減少了三分之一。相比之下，對「養老院」的搜索量則在去年裡激增了八倍。

保銀資產管理公司（Pinpoint Asset Management）的首席經濟學家張智威預測，中國的人口負增長趨勢在未來幾年中將會持續下去。「中國無法再依靠人口紅利來作為經濟發展的結構性驅動力」，他分析道，「經濟增長將不得不更多地依賴於政策推動的生產效率提升。」

從長期來看，按照聯合國專家的預測，中國的總人口到2050年將會減少1.09億，這一萎縮幅度是聯合國上一次在2019年所作出預測的三倍多。

中國「未富先老」？

人口的負增長趨勢使得中國國內不少人口學者感嘆，中國可能在沒有真正變得富裕之前就先進入了老齡化社會，這導致經濟增長放緩，因為隨著衛生保健和社會福利成本飆升，政府將面臨入不敷出。

對於這個世界第二大經濟體，老齡化和勞動人口減少造成了嚴重後果。因為勞動力短缺意味著政府稅收減少，養老金體系將會更加不堪重負。如今中國每五個人當中就有一位年齡超過60歲的老人。在2020年，平均5名年齡在20到64歲之間的勞動人口要承擔一位65歲以上老人的養老成本，而到2050年這一比例將會變成1.5個勞動人口負擔一位老人。

人口學家易富賢警告指出：「沒有社會福利網路，沒有家庭的保障，養老危機將會演變成為一場人道災難。」

（德新社、法新社、路透社）

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