陸證實劉鶴18日會晤葉倫 加強中美經濟和金融政策協調

大陸商務部16日證實，為落實中美兩國元首在峇里島會晤達成的重要共識，「加強宏觀經濟和金融政策協調」，大陸國務院副總理劉鶴與美國財政部長葉倫，將於18日在瑞士蘇黎世會面。

大陸商務部網站16日晚間以發言人答記者問方式，就劉鶴會面葉倫一事指出，中美經貿團隊保持良好溝通。

大陸商務部表示，為落實中美兩國元首在峇里島會晤達成的重要共識，加強宏觀經濟和金融政策協調，劉鶴和葉倫將於18日在瑞士蘇黎世會面。

在此之前，大陸外交部發言人汪文斌於下午的記者會表示，中方已發布了劉鶴將出席世界經濟論壇年會並訪問瑞士的相關情況。但當時他只說，中美經貿團隊一直保持正常溝通。「如果有新的消息，我們會及時發布。」

劉鶴於15日至19日參加達沃斯世界經濟論壇，葉倫並沒有參加。其他美國高級官員將代表華盛頓出席，包括美國貿易代表戴琪和美國氣候特使柯瑞。

據路透報導，葉倫將在對非洲進行三國訪問前夕在蘇黎世與劉鶴見面，她將重點加強美國與非洲的關係，而非洲長期以來一直是中國大陸貿易和投資的重點地區。同時，雙方將就中美兩國經濟發展交換意見，也預計將觸及中國大陸與非洲盟友的債務問題，和中美兩國之間的其他重大分歧。