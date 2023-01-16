民調：中國人對歐洲好感遠勝美國

一項網絡問卷調查的結果顯示，比起對美國，中國人對歐洲國家明顯更有好感，盡管歐美國家在主流話語中經常被籠統稱為"西方"。

這項試圖反映中國公眾對歐美國家觀感的問卷是由國立新加坡大學、加拿大不列顛哥倫比亞大學和美國萊斯大學（Rice University）的研究者共同設計的，發表在預印期刊"當代中國事務"（Journal of Current Chinese Affairs）一月刊。

兩千多名中國網民參與了網上問卷，從 "非常喜歡 "到 "非常不喜歡 "和 "不知道"等五個選項中選擇一個來描述他們對美國和歐洲國家的看法。後者具體包括比利時、丹麥、法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、瑞典和英國。

四分之三的受訪者都表示"不喜歡"美國，43%的人甚至"非常不喜歡"，只有23%的人表示"有些喜歡"或"很喜歡"。

而對歐洲國家，大多數受訪者總統的觀感較為正面。但英國是一個例外，僅有46%的人對英國做出積極評價。

德國在歐洲國家中最受中國人青睞。69%的受訪者對該國態度是"喜歡"或"非常喜歡"，只有23%的人表示不喜歡德國，在歐洲各國中比例是最低的。

對法國、西班牙和比利時持正面觀感的受訪者都有60% ，對列表中其他歐洲國家，態度積極的人也在56%到59%之間。

中國與歐洲 好感“不對稱”

上述結果與皮尤研究中心去年6月的一項調查結果形成反差，後者發現在其調查的全球19個國家中，許多國家對中國的負面看法接近或達到歷史最高水平。79%的受訪者認為中國的人權政策是一個嚴重問題。

研究的作者指出，與皮尤的結果相比，接受調查的中國人"對歐洲國家的好感遠遠超過歐洲人對中國的好感"，同時 "對美國（人對中國）的反感也有對等回應"。

作者分析，中國受訪者對歐美態度不同的一個原因可能是，人們認為歐洲國家政府對中國采取了更為小心謹慎的立場。而與"中國媒體和公眾長期以來對中美關系的過度關注"相比，中國政府對歐洲的批評采取更為柔性的態度也可能是一個因素。

在2021年9月的一份簡報中，歐洲議會研究機構得出結論，中國官媒新華社從在2012年到2021年間對歐盟事務的報道是 "中立的，而不是負面的，而且在新冠大流行期間沒有變得更具批評性"。

而英國在受訪者中不受歡迎，在作者看來，可能同英國與美國更緊密結盟，在一些爭議話題上對中國施壓有關。其中包括英國呼籲獨立調查新冠疫情起源、批評中國對香港和新疆的政策、與美國一道參與在南海和台灣海峽的"自由航行"巡航行動等。

對受訪者的問卷調查分兩次進行，分別是2020年10月29日至11月3日，以及2021年1月25日至2月2日。參與問卷的人中約有60%擁有大專及以上學歷。研究人員還指出，受訪者多居住在中國的城市和沿海地區的可能性更高。

研究作者之一、國立新加坡大學的劉遙（Adam Y. Liu）在接受《南華早報》采訪時表示，此次問卷對象的背景與其他基於中國在線抽樣的調查研究一致。

他補充說，最近的一項研究發現，這類樣本在中國近10億網民中具有代表性。"在中國可以說，網民的意見對政府來說比普通民眾的意見更重要。"

（Journal of Current Chinese Affairs，南華早報）

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