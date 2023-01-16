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台港歌手可以登台了 中國2月16日恢復審批台港澳營業性演出

中央社／ 台北16日電
中國文化和旅遊部今天發布，自2月16日起，各地文化和旅遊行政部門恢復對涉港澳台營業性演出的受理和審批。這代表中國歌迷可以聽到台港歌手的演唱會。圖為蔡依林2017年在遼寧衛視的春晚。圖／摘自蔡依林微博
中國文化和旅遊部今天發布，自2月16日起，各地文化和旅遊行政部門恢復對涉港澳台營業性演出的受理和審批。這代表中國歌迷可以聽到台港歌手的演唱會。圖為蔡依林2017年在遼寧衛視的春晚。圖／摘自蔡依林微博

中國文化和旅遊部今天發布，為促進演出市場恢復發展，自2月16日起，各地文化和旅遊行政部門恢復對涉港澳台營業性演出的受理和審批。這代表中國歌迷可以聽到台港歌手的演唱會

新京報報導，據文旅部消息，為高效統籌疫情防控和經濟社會發展，促進演出市場恢復發展，根據「關於對新型冠狀病毒感染實施『乙類乙管』的總體方案」和「關於優化內地與港澳人員往來措施的通知」要求，決定自2023年2月16日起，各地文化和旅遊行政部門恢復對涉港澳台營業性演出的受理和審批。

但文旅部仍暫緩新審批涉外營業性演出活動（演職人員已在境內的除外）。

文旅部表示，各地要繼續加強對營業性演出活動的審核把關，督促演出舉辦單位執行「乙類乙管」後的疫情防控措施。

2022年12月7日，中國公布優化防疫新10條，文旅部9日放寬文化娛樂旅遊活動的防疫規定，但當時仍不開放台港澳、外國商業演出活動。今天官方明確指出，2月6日恢復對涉港澳台營業性演出的受理和審批。

疫情 演唱會

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