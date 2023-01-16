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陸第二艘航母山東艦南海實戰化演練 陸專家：已具備完整戰鬥力

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
山東艦航母的艦載機在南海進行夜間起飛訓練。（人民海軍）
山東艦航母的艦載機在南海進行夜間起飛訓練。（人民海軍）

解放軍海軍14日公布山東艦航母編隊最近在南海實戰化對抗演練，大陸軍事專家稱，山東艦已經具備在高海況、高海情的狀態下執行多種戰鬥任務的能力。

解放軍「人民海軍」微信公眾號公佈近日在南海海域由多艘不同型號艦艇、數十架各型戰機組成的山東艦編隊在此排兵佈陣，進行實戰化對抗演練。此次訓練中，山東艦編隊深入開展海面、空中、水下等多兵種、跨領域、高難度立體攻防作戰課目專攻精練。報導還提及，又有一批殲-15飛行員取得夜間航母資質認證，標誌著航母編隊體系作戰能力進一步躍升。

從公佈的圖片可以看出，山東艦甲板上排滿殲-15艦載戰鬥機、殲-15進行了晝夜全天候起降訓練。此外，圖片中還可以看到多型直升機訓練的畫面。

環球時報引述一位匿名軍事專家表示，本次山東艦編隊訓練有三大亮點：一是山東艦搭載的殲-15戰機數量多，在甲板上停得密密麻麻；二是進行了高難度夜間起降訓練；三是進行了實戰化對抗。通常來講，航母形成作戰能力要比一般作戰艦艇花費更長時間。山東艦作為中國第一艘國產航母，入列3年多來訓練水準不斷提升，在較短時間內已經具備相當高的作戰能力。

軍事專家宋忠平則表示，南海是一個海情比較特殊的海域，相對來說海情和海況比較複雜，在南海錘煉，說明山東艦已經具備在高海況、高海情的狀態下執行多種戰鬥任務的能力。

宋忠平表示，此次訓練過程中，山東艦航母編隊無論是在白天還是夜間都具備戰鬥保障能力，說明山東艦儘管服役時間不長，但已經在借鑒遼寧艦的基礎上，快速形成戰鬥力和保障力。這表明，解放軍航母保障和戰鬥力生成已經形成完整規範，中國航母不僅實現了從無到有，而且打下了一套堅實的理論和實踐相結合的基礎，現在山東艦已具備完整戰鬥力，面對多種極難海況，都能夠完成既定目標任務。

宋忠平表示，2022年12月17日至31日期間，遼寧艦航母編隊在西太平洋遠海訓練，山東艦在南海地區進行演練，未來也必然會實現雙艦合璧，共同演練。

報導稱，根據美國海軍1月13日發佈的新聞稿，美國尼米茲號航母打擊群12日進入南海開展軍事行動，該打擊群包括尼米茲號航母和4艘軍艦，正開展海上打擊訓練等多種演練。

儘管山東艦沒有公佈在南海海域訓練時間，但有分析認為，不排除未來中美航母在南海海域相遇的情況。對此，上述匿名專家表示，美國航母在中國周邊海域活動挑動地區局勢緊張，但在近期美國智庫發佈的兵推中，美國航母在相關海域的生存率並不高。

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