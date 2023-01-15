「強硬派」鄭雁雄接任香港中聯辦主任

（德國之聲中文網）中國國務院周六（1月14日）任命現年59歲的鄭雁雄為中聯辦主任，即日起接替駱惠寧。

在香港爆發反修例示威活動後，北京快速出台《香港國安法》並在2020年成立中央駐港國安公署，由鄭雁雄擔任公署署長。鄭雁雄所領導的駐港國安公署負責監督國安法的實施，該法已被用於起訴數十名活動人士。

香港特首李家超周六對這一任命表示歡迎。他表示，鄭雁雄帶領的國安公署在過去兩年多以來「與香港特區國安委有效協調，監督、指導香港特區維護國家安全工作」。

鄭雁雄周日以中聯辦主任身份發表2023年新春致辭時稱，「未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，也是香港開創新局面實現新飛躍的關鍵期」，「我們對一個『由治及興』的香港滿懷希望和信心」。他還提到，「有『一國兩制』的堅實保障」，「香港『興』的動能一定會變得更強勁」。

法新社指出，英國1997年歸還香港時制定的《基本法》禁止中國大陸官員干預香港日常事務。但隨著北京以其威權形象重塑香港，中聯辦變得更直言不諱，影響力也不斷加大。

公開資料顯示，鄭雁雄出生於1963年8月，廣東汕頭市潮南區人， 1984年7月參加工作，1986年5月加入中國共產黨，曾任汕尾市委書記、廣東省常委等職務。

鄭雁雄因2011年曾參與鎮壓廣東烏坎村的反腐抗議活動而聞名。香港媒體曾報道，鄭雁雄在一次內部會議上批評烏坎村民找外媒出頭，並稱「境外媒體信得過，母豬都會上樹」。2021年，鄭雁雄在出席國家安全教育日活動時曾強調，「香港回歸了便是中國的」，絕不能幻想名義上回歸，但還認美國英國是老板，覺得中央的利益可以討價還價。

據港媒報道，卸任的中聯辦主任駱惠寧預計將退休。

（法新社等）

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