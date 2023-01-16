春節前加嚴控管 禁收寄煙花爆竹
大陸國家郵政局官方網站14日消息，大陸國家郵政局發出通知，要求進一步加強煙花爆竹等易燃易爆物品寄遞管控工作，不得為生產和銷售煙花爆竹等易燃易爆物品的客戶提供寄遞服務。
中新社報導，春節臨近，尤其一些地區煙花爆竹燃放管控政策調整，煙花爆竹生產運輸銷售需求集中。通知表示，各地郵政管理部門、各企業要嚴防不法分子利用寄遞管道實施違法犯罪行為，嚴防禁寄物品流入寄遞管道導致重大寄遞安全事件。 通知要求，堅決執行實名收寄、收寄驗視、過機安檢三項制度，強化對煙花爆竹、玩具類煙花、冷光煙花、鋼絲棉煙花等易燃易爆物品的檢查防控；強化一線從業人員安全教育培訓，特別是加大湖南、江西等煙花爆竹生產銷售集中地安全管控力度，不得為生產和銷售煙花爆竹等易燃易爆物品的客戶提供寄遞服務。
當日大陸國家郵政局副局長廖進榮調研督導歲末年初郵政快遞業安全生產工作時表示，要嚴格落實寄遞安全三項制度，嚴禁收寄煙花爆竹、危化品等違禁物品。
廖進榮在河北廊坊的圓通、京東、申通轉運中心和廣陽郵政支局、第三大街順豐速運網點調研督導時，檢查了「傳送帶堵縫」「人車分流」作業場地管理、寄遞安全三項制度執行、隱私面單應用、安檢台帳等，現場觀看京東消防救援車輛裝備展示，查看企業智能安檢、矩陣分揀、交叉帶自動化設備、卸貨口安全硬隔離裝置、分揀台安全防護網等。
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