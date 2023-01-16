春節前加嚴控管 禁收寄煙花爆竹

中國大陸近年發展無人載具不遺餘力，除了無人機「蜂群」備受矚目外，如今被稱為「無人航母」的一艘科學考察船正式交付使用，其具備搭載無人機與無人潛艇能力，也受到美國媒體等外媒的高度關注，特別是若轉成軍事用途的成效。

2023-01-16 00:10