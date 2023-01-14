中國大陸再與不丹磋商邊界：保持溝通盡早舉行第25輪會談

中國大陸與不丹邊界問題，近年曾經引發中印洞朗對峙，並在2021年雙方簽訂備忘錄打算加快邊界談辦。如今傳出，中國大陸與不丹雙方同意就盡早舉行第25輪邊界會談保持溝通，使雙方已有6年半未舉行的邊界會談再次出現曙光。

根據大陸外交部邊界與海洋事務司13日晚間消息，「中不邊界問題專家組第十一次會議」已於1月10日至13日在雲南昆明舉行。這場連續4天的會議，雙方在坦誠、友好和建設性的氣氛中，就邊界問題深入交換意見，就落實「關於加快中不邊界談判『三步走』路線圖的諒解備忘錄」深入交換意見，並達成積極共識。

對於此次的積極共識，消息稱，雙方同意同步推進「三步走」路線圖所有步驟的落實。雙方同意增加專家組會議的頻次，通過外交管道就盡早在彼此方便的時間舉行第25輪中不邊界會談保持溝通。

此次專家組會議，中國大陸代表團由大陸外交部邊海司司長洪亮率領，不丹代表團則由不丹國際邊界事務秘書長雷多．唐比率領。消息強調，為體現陸方對不方的善意與友誼，中國大陸政府在會前向不方捐贈一批物資，不方對此表示感謝。

根據公開資料，中國大陸與不丹從1984年迄今已經舉行過24輪邊界會談，最後一次是在2016年8月11日在北京舉行，不過2017年共軍與印軍發生洞朗對峙，此後第25輪會談的舉行一直沒有下文。

期間，雙方1988年簽署了「關於解決邊界問題的指導原則」，並於1998年簽署「關於在中不邊境地區保持和平與安寧的協定」。

而雙方邊界問題卡關數年後，中國大陸與不丹在2021年4月舉行「中不邊界問題專家組第十次會議」，討論了「加快中不邊界談判的路線圖」，此後於當年10月14日雙方簽署了「關於加快中不邊界談判『三步走』路線圖的諒解備忘錄」，同意加速邊界談判。