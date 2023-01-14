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傳中共駐港國安公署署長鄭雁雄 將出任香港中聯辦主任
據星島日報報導，中共中央駐香港維護國家安全公署（駐港國安公署）署長鄭雁雄將接替駱惠寧，出任香港中聯辦主任。報導稱，這項任命顯示中共中央對香港維護國家安全的高度重視。
鄭雁雄現年60歲，曾在人民日報華南分社工作四年，於2002年踏入官場，先後出任廣東省汕尾市委書記、廣東省委宣傳部常務副部長，2018年5月任廣東省委常務副秘書長，後任廣東省委常委、秘書長。
香港反送中運動爆發後，北京當局強行於2020年頒布國安法，並在香港組建國安公署，由鄭雁雄任署長。他當時強調，「香港回歸了便是中國的」，絕不能幻想名義上回歸，但還認美國、英國是「老闆」，覺得中央的利益可以討價還價。
去年5月在香港特區政府舉辦的香港國安法法律論壇上，鄭雁雄表示，香港國安法的落地實施是推動香港「由亂及治」的里程碑。香港「高度自治」的前提是確保國家主權安全和發展利益，「高度自治」的前提則是讓中央高度放心。
鄭雁雄並指出，香港維護國家安全仍面臨很多風險隱患，必須堅持用法治思維、手段和程序，解決涉及國家安全的一切問題。他期望特區管治團隊進一步完善維護國家安全的法律體系，在深度落實香港國安法的各方面，不斷開局破題、正本清源，統籌香港的發展與安全。
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