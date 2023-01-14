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中國東方航空、南方航空宣布：將從紐交所下市

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
中國東方航空、中國南方航空13日晚間相繼宣布將自美股下市。香港中通社
中國東方航空、中國南方航空13日晚間相繼宣布將自美股下市。香港中通社

中美關係趨於緩和、中美審計監管合作協議去年8月順利簽署，仍無法遏止中資企業自美國資本市場下市的浪潮。大陸兩大航空巨頭—中國東方航空、中國南方航空13日晚間相繼宣布，擬將美國存托股份從紐約證券交易所退市。分析稱，兩家公司主要交易均在A股和港股，預計從紐交所退市對公司影響不大。

大陸證券時報指出，過去不到兩年時間，已先後有八家大陸中央企業從美股下市，包括大陸三大電信業者：中國移動、中國聯通、中國電信，以及中國石油、中國石化、中國人壽、中國鋁業、上海石化。

東方航空公告，已於1月13日（美國東部時間）通知紐交所，公司擬申請自願將其美國存托證券股份從紐交所退市，並根據規定撤銷該等存托股和對應外資普通股（H股）的註冊。存托股在紐交所交易的最後日期為2023年2月2日或前後。

南方航空存托股在紐交所交易的最後日期預計為2023年2月2日或之後。南方航空在公告中稱，公司美國存托股份的交易量與境外普通股全球交易量相比有限，香港聯交所和上交所具有較強可替代性，能滿足公司正常經營的籌融資需求。

證券時報指出，美國存托股票是指外國公司授權美國的受托人在美國發行的、以美元計價的所有權證書。根據美國法律，在美國發行普通股上市的企業註冊地必須在美國，非美國註冊地上市公司只能採取存托股的方式進入美國證券市場。

早前在大陸中央企業相繼宣布自美股下市時，中國證監會曾對外回應稱，上市和退市都屬資本市場常態。根據相關企業公告信息，這些企業在美國上市以來嚴格遵守美國資本市場規則和監管要求，作出退市選擇是出於自身商業考慮。這些企業都在多地上市，在美上市的證券占比很小，目前的退市計劃不影響企業繼續利用境內外資本市場融資發展。

美國 資本市場 美股

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