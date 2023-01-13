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看望慰問上海台商 李文輝：盼堅定在大陸投資發展信心

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸海協會副會長李文輝。上海台協／提供
大陸海協會副會長李文輝。上海台協／提供

大陸海協會副會長李文輝12日赴麥可將文創園區看望慰問台商，並與臺灣文創業者交流座談時表示，希望廣大台商，要堅持看好大陸發展前景，堅定在大陸投資發展的信心，主動融入大陸新發展格局、參與上海高品質發展。

李文輝提到，廣大台商要繼續堅持「兩岸一家親」理念，祖國大陸始終尊重、關愛、造福台灣同胞，積極推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，兩岸同胞要和衷共濟、同心同行，攜手創造中華民族偉大復興的美好未來。

相關部門要堅持為台胞台商做好服務工作，為台胞台商辦實事、做好事、解難事，讓大家有更多的獲得感和幸福感。

座談會上，李文輝並向大家致以新春慰問。他表示，在市、區兩級部門的關心支援下，近年來麥可將文創園區積極致力於閔行區打造生態宜居、人文卓越主城區建設，成為兩岸優質文創產業的匯集地，營造出「大家庭」的融洽氛圍。

上海市台辦副主任王立新，代表市台辦向大家送上新春祝福。他表示，過去一年，在滬台商凝心聚力、共克時艱，為上海經濟社會發展貢獻了積極力量，廣大台商堅定發展信心，對大陸未來市場前景充滿期待。

市台辦將全面貫徹落實黨的二十大精神，繼續支持和關心好台商台企的在滬生活和發展，以更實舉措尊重、關愛、造福廣大台胞台商。

在市台協副會長、麥可將文創園區總經理連泰瑞的導覽解說下，李文輝一行參觀了園區入駐的多家代表性台灣文創企業，並深入瞭解大家工作生活及生產經營有關情況。

台商 文創產業 上海

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