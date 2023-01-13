陸商務部長：中美經貿合作對全球經濟增長「舉足輕重」

大陸商務部長王文濤近日在與美國美中貿委會會長艾倫進行視訊會見時，表示中美經貿合作對全球經濟增長「舉足輕重」，希望美方「正確看待中國發展給美國、世界帶來的機遇」。

據大陸商務部官網13日消息，王文濤12日與美中貿易全國委員會（US-China Business Council）會長艾倫（Craig Allen）視訊會見。王文濤指出，2022年的峇里島「拜習會」為雙邊經貿關係確定基調，大陸商務部願與美方相關部門，「按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，求同存異，進行理性、務實、專業的溝通，推動合作，為雙邊關係注入積極動力」。

王文濤強調，中美雙方擁有廣泛共同利益和合作空間，「中美經貿合作有利於兩國人民福祉，對全球經濟增長有著舉足輕重的作用」。他並批評美國政府以「戰略競爭」定義中美關係，對大陸採取一系列貿易投資限制措施和保護主義做法，損害了兩國企業和民眾的利益，「希望美方正確看待中國發展給美國、給世界帶來的機遇，按照兩國元首指明的方向，推動中美經貿關係早日重回正軌」。

王文濤也重申中共二十大提出的「堅定不移擴大開放」承諾，指出大陸願常態化聽取包括美資在內的外資企業意見，不斷完善市場化、法治化、國際化的營商環境。

艾倫則表示，希望雙方從一些具體問題入手，加強溝通合作，增強互信。美中貿委會願繼續支持雙方企業開展合作，為雙方務實合作創造良好環境。