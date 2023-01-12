快訊

北市巷弄登國外論壇被形容「行人地獄」 交通局長今曝照片：通了

研究設計大部分來自林智堅？陳明通聲明反打余正煌：抄襲不是事實

大批好市多會員不換發「仍收國泰新卡」 放著不管恐噴1800元

刺激觀光 香港將向旅客派發消費優惠券

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
圖為香港中環街頭人來人往。（香港中通社）
圖為香港中環街頭人來人往。（香港中通社）

恢復對外對內通關數日後，香港旅遊發展局說旅客人數逐步上升，主要旅客來源地依次是大陸、菲律賓、台灣、美國和泰國。為進一步刺激旅遊復甦，將舉辦「香港有禮」活動，向初期到訪的旅客派發「旅客消費優惠券」。

香港旅發局總幹事程鼎一說，香港八日起開關首兩天，大陸旅客大約五千人，非大陸旅客有超過五千八百人，相對去年十月推出「0+3」時總數只有二千多人大幅上升，近日亦開始重新有休閒來港的旅客。相信要時間逐步回升，步伐亦受到航空運力等因素影響。

香港旅遊發展局為此決定，二月起要推出全球大型宣傳來刺激香港旅遊復甦，包括向初期到訪的旅客派發「旅客消費優惠券」，可以在超過一百三十個景點、零售、餐飲商戶、交通營辦商等消費及兌換禮遇，以及在逾百間酒吧、餐廳及酒店，兌換免費特色雞尾酒或飲品。

香港旅發展局還會和不同界別如航空公司、旅行社、酒店等推出禮遇，及支持機管局送出免費機票。

春節期間，香港旅發局亦會推出「兔躍香港迎新春」活動及多項維港遊優惠，包括以八五折優惠參與天星小輪的「旅兔行大運」，古董中式帆船「鴨靈號」將設七折優惠，中環碼頭、添馬公園、灣仔及尖沙咀海濱，亦會設置大型兔年裝飾等。

香港旅發局預計，香港的旅遊業復甦步伐取決於航空公司運力、旅遊業界人手短缺、港元匯率及部份客源市場對大陸及港澳人士設有防疫措施等因素。

香港 酒店

延伸閱讀

向佐爆出軌持續神隱！網瘋傳郭碧婷「下一步」動向

商務部：料2022貿易總額創新高 跨境人民幣結算年增37%

停運近3年！港高鐵1月15日重開 旅團搶閘收客

黎智英案英相稱有權介入 中批干預

相關新聞

刺激觀光 香港將向旅客派發消費優惠券

恢復對外對內通關數日後，香港旅遊發展局說旅客人數逐步上升，主要旅客來源地依次是大陸、菲律賓、台灣、美國和泰國。為進一步刺...

國漫「中國奇譚」暴紅…家長：嚇哭孩子 網友：沒看過格林童話？

由11個導演創作的8集系列動畫短片集「中國奇譚」，才播出三集，就在豆瓣獲得9.5分超高評價，留白有意境的水墨風格，與妖怪...

不滿被拍王思聰涉夥眾打人 行拘7天

上海靜安警方12日釋出通報，11日早上4時許接報南京西路一商務樓門口有人被打。經查，一名王姓男子誤以為在路邊候車的陳某對...

停運近3年！港高鐵1月15日重開 旅團搶閘收客

停運近三年的廣深港高鐵香港段15日復運，高鐵西九龍口岸將成為通關後開放的第八個口岸，港府昨表示，復運初期只提供短途列車，...

黎智英案英相稱有權介入 中批干預

香港壹傳媒創辦人黎智英被控觸犯國安法，案件引起英國政界關注，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）昨天在下議院回應，「...

創「先縮後除」療法 港大治肝癌 5成病患根治

香港大學醫學院昨發表全球首創治療肝癌方案，結合3種治療將腫瘤「先縮後除」，研究顯示逾五成肝癌病人達至治療成效；研究團隊預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。