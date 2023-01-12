刺激觀光 香港將向旅客派發消費優惠券
恢復對外對內通關數日後，香港旅遊發展局說旅客人數逐步上升，主要旅客來源地依次是大陸、菲律賓、台灣、美國和泰國。為進一步刺激旅遊復甦，將舉辦「香港有禮」活動，向初期到訪的旅客派發「旅客消費優惠券」。
香港旅發局總幹事程鼎一說，香港八日起開關首兩天，大陸旅客大約五千人，非大陸旅客有超過五千八百人，相對去年十月推出「0+3」時總數只有二千多人大幅上升，近日亦開始重新有休閒來港的旅客。相信要時間逐步回升，步伐亦受到航空運力等因素影響。
香港旅遊發展局為此決定，二月起要推出全球大型宣傳來刺激香港旅遊復甦，包括向初期到訪的旅客派發「旅客消費優惠券」，可以在超過一百三十個景點、零售、餐飲商戶、交通營辦商等消費及兌換禮遇，以及在逾百間酒吧、餐廳及酒店，兌換免費特色雞尾酒或飲品。
香港旅發展局還會和不同界別如航空公司、旅行社、酒店等推出禮遇，及支持機管局送出免費機票。
春節期間，香港旅發局亦會推出「兔躍香港迎新春」活動及多項維港遊優惠，包括以八五折優惠參與天星小輪的「旅兔行大運」，古董中式帆船「鴨靈號」將設七折優惠，中環碼頭、添馬公園、灣仔及尖沙咀海濱，亦會設置大型兔年裝飾等。
香港旅發局預計，香港的旅遊業復甦步伐取決於航空公司運力、旅遊業界人手短缺、港元匯率及部份客源市場對大陸及港澳人士設有防疫措施等因素。
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