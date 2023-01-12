民調揭近半民眾支持九二共識 陸委會：會加以重視

兩岸關係能否取得共識是關鍵，民調顯示，有近半民眾支持以九二共識為前提開啟兩岸交流對話，而對此陸委會則回應，對相關民調都有掌握與了解、都會加以重視。

民主文教基金會12日公布針對兩岸關係的最新民調，關於是否同意以九二共識為前提，重新開啟兩岸交流對話？有46.7%民眾同意，35.8%的民眾不同意；至於是否支持「抗中保台」？僅35.7%民眾支持，50.8%民眾不支持。對於這樣的民調結果，陸委會副主委邱垂正12日在記者會上指出，「我們對所有對兩岸關係相關民調都會掌握也會了解，我們自己也在進行各式各樣民調，都會加以重視」。

此外，對於國台辦發言人馬曉光近日強調，誰認同「九二共識」、真心維護兩岸關係和平發展、維護台海地區和平穩定，「我們就跟誰協商對話」，邱垂正則回應指，國台辦在記者會上說明新年對台工作，均在重申既定政策方向。

他並表示，這個所謂討論「協商統一」過程是明顯對台統戰分化，後續將被中方作為台灣方案的操作，從而使我國主權、民主制度受損，政府已多次宣示不應參與此類活動，「禁止機關、個人、團體或政黨以任何形式參加消滅中華民國主權的民主協商與推動一國兩制台灣方案」。

此外，對於國台辦表示台獨是「恐怖情人」，邱垂正則再度呼籲，兩岸之間還是要秉持善意和諧，要努力相向而行，中國大陸施加於台灣的不合理政治框架，是兩岸無法正常互動的主要原因，「他不放棄對台使用武力，是台海不穩定根源」。他指出，大陸應該要放棄對兩岸關係脅迫作為與措施，才能良性互動。