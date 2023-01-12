小三通專案實行將滿一周 陸委會：金馬出入境共691人次

兩岸小三通春節專案施行已將近一周時間，陸委會公布的統計資料顯示，截至11日，金馬兩地小三通春節專案出入境人次加總共為691人次。陸委會也表示，政府會做好這次專案評估工作，作為下一階段方案調整依據。

陸委會副主委邱垂正12日下午在記者會上，針對小三通目前情況表示，金廈航線1月7日開航、馬祖航線8日開航以來，截至11日，金門入境381人次、出境235人次、馬祖入境32人次、出境43人次，各航班運作順暢，相關機關駐金馬CIQS嚴格把關下並沒有重大違規事件，專案執行迄今未滿一周，相關機關仍要依整體情形評估下階段作法，下階段搭乘專案人數應該會增多。

邱垂正還指出，此次的「金馬地區民眾春節交通專案」，在政策規劃確定後，是依照兩岸雙方既定的聯繫機制，由我方交通部航港局及陸方航管部門進行相關協調。專案目前都在有序運作當中，作為小三通客運復航以及疫後健康有序交流起點，政府會針對專案執行情形以及疫後疫情整個情勢變化，就後續小三通客運安排進行滾動式檢討。

而對於目前政府要求大陸方向入境旅客必須唾篩，日前遭國台辦批評為民進黨唯獨針對大陸赴台旅客進行核酸檢測，顯然與科學防疫無關。對此，邱垂正也再度重申，現在整個防疫基本上是依照科學精神，從實務上來做好防疫工作，疫情指揮中心都是依照專業科學判斷，對於金門、馬祖許多防疫問題也都做了說明跟解釋，目前正常運作。他強調，政府所做的「是有效的、是完全符合科學防疫的，以保障國人健康安全」。

邱垂正強調，這三年兩岸人流受阻「主要還是肇因中國大陸疫情蔓延」，目前因為中國大陸疫情持續升溫，世界主要國家都在強化對中國大陸入境人士採取較嚴格防疫措施，我疫情指揮中心也持續監測境外移入病例以及變異株檢測情形，陸委會也會視整體情勢發展循序漸進恢復兩岸人民往來。