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巴紐關閉駐台外館 陸外交部：高度肯定與讚賞

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。中新社
大陸外交部發言人汪文斌。中新社

外交部11日證實巴布紐幾內亞關閉駐台外館。對此，大陸外交部發言人汪文斌12日在例行記者會表示高度肯定與讚賞。他說，這再次表明堅持一個中國原則，是國際社會人心所向，大勢所趨。

巴布紐幾內亞外長特卡琴科（Justin Tkatchenko）近日宣布，「巴布紐幾內亞駐台商務代表處」（Papua New Guinea Trade Office in Taiwan）將關閉，由「巴紐台北經濟代表處」（PNG Taipei Economic Office）取代，設置一名「商業聯絡官」（business liaison official）負責聯繫，辦公室位於巴紐首都莫士比港（Port Moresby）。

外界認為該舉與中方有關，不過特卡琴科否認受到中國施壓及對中國讓步，他強調關閉貿易辦公室是「為同時維持與台灣及中國的貿易合作所做的努力，單純是綜合評估各駐外館處運營狀況與效益後所做出的決定。」

幾內亞 外交部 台商

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