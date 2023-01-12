港媒：殲20隱形性能優 多次參與台海軍事演練 均未被台軍偵獲

中共最強戰機殲-20首飛12年，大陸官媒高調宣傳，央視軍事製作「12年，有它在，底氣在」的專題，稱2022年8月礪兵台海中，殲-20亮劍台島周邊海空域實戰化聯合演訓。如今列裝越來越多、飛得越來越遠，振翅東海、南海和台海。軍事專家稱至少已有200架列裝部隊。

央視軍事欄目報導，2011年1月11日中國新一代隱形戰鬥機殲-20首飛。2018年2月，殲-20開始列裝空軍作戰部隊，向全面形成作戰能力邁出重要一步。欄目製作了視頻和一系列的圖片介紹殲-20這12年來的成果。

另據環球網報導，殲-20從12年前18分鐘的成功首飛，到2016年珠海航展上公開亮相，再到2022年長春航展上展示高難度演示，殲-20的每一次亮相都給外界帶來了極大震撼。在2022年11月珠海航展上，殲-20飛行員證實，參展的殲-20都已經換裝國產發動機，戰機的航電設備也全面升級。

報導引述美國「防務新聞」一位長期關注中國空軍動態的航空專家魯普雷希特表示，他保守估計，如果算上第一批生產的原型機，中國空軍列裝的殲-20戰鬥機在200架左右。

去年11月底港媒《明報》援引「成飛」（成都飛機工業集團公司）公眾號的消息表示，2021年成飛宣布增設5條生產線，即使按每月1架的產能計算，每年成飛集團能生產60架殲-20。

報導認為，目前解放軍空軍已經有9個旅裝備了殲-20，其中最引人注目的是東部戰區兩支殲-20旅，在東部戰區公開新聞中多次參與台海軍事演練和東海防空區戰備值班任務，但台防務部門從未通報殲-20的蹤跡，這也證明了殲-20優秀的隱形性能。

《明報》推測，到2025年末，中國空軍列裝的殲-20戰鬥機將達到500架。作為對比，即使加上日本、韓國、新加坡等亞太國家尚未交貨的F-35系列戰鬥機，駐亞太美軍裝備的F-35也不超過100架，屆時美軍在亞太地區的五代機優勢將不復存在。

另外，殲-20改進版和雙座版相繼亮相，殲-20除換裝動力更強大的國產發動機，座艙蓋也優化，降低跨音速飛行時受到的阻力。

環球網引述美國「動力」網站稱，殲-20雙座版主要功能是讓第二位飛行員進行戰鬥機與無人機協同作戰。如果戰機的人工智慧系統受到干擾，殲-20第二位飛行員可以通過手動控制無人機，以降低干擾的影響。