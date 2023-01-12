黎智英案引發中英隔空互嗆

（德國之聲中文網）香港特區政府及中央政府本周三（1月11日）對英國國務大臣與香港傳媒大亨黎智英律師團隊會晤表示強烈不滿。香港特區政府在其網站上發布新聞公報，表示強烈反對外國政府就黎智英案的干預。中國外交部駐港公署發布聲明，要求英方立即停止干預香港法治的倒行逆施。公署發言人表示，特區法院對黎智英依法審判天經地義、正當正義，不容任何外部勢力指手畫腳。指責英方一邊將法治掛在嘴邊，一邊卻借黎案大肆破壞香港法治和司法獨立，是非不分為嫌疑犯提供支持，是毫無底線的雙重標准鬧劇。發言人敦促英方認清大勢、懸崖勒馬，恪守國際法和國際關系基本准則，立即停止干預香港法治的一切殖民夢囈和倒行逆施。

此前一天，英國首相蘇納克 (Rishi Sunak)的一名發言人告訴媒體，英國外交部印太事務國務大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）與黎智英律師團隊會晤。並表示，向黎提供支持已有一段時間。發言人說：“英國使用支持權利和自由以及法制。”

75歲的黎智英是《蘋果日報》的創始人。他除了去年年末因違反其報社的租賃合同，被判詐欺罪成立、處5年9個月徒刑外，港府另依《國安法》指控他“勾結外國勢力、危害國家安全”和“串謀發布煽動刊物”等罪。

英國政府也再次發聲。首相蘇納克周三回應說英國將抵制“中國侵害”（Chinese aggression），並捍衛香港自由。在議會發言時，蘇納克堅持認為英國有權介入這個前英國殖民地的事務，根據1985年生效的中英聯合聲明，香港公民自由應得到50年不變的保障。 他說英國已經接納了數十萬逃離香港的民眾，英國將繼續“堅定地站出來反對我們認為的中國的侵害行為”。

英國保守黨議員和前黨魁鄧肯·史密斯爵士（Sir Iain Duncan Smith）周三早些時候與其他議員一道和黎智英的兒子黎崇恩（Sebastien Lai）見了面。

（路透社，法新社等）

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