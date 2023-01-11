陸軍演引恐慌 國台辦：台獨分裂勢力才是「恐怖情人」

對於近期中共解放軍對台軍演引起台灣民眾擔憂戰事升溫。大陸國台辦發言人馬曉光11日在記者會上表示，解放軍開展對台軍事演練，針對的是「台獨」分裂和外部干涉，不是針對廣大台灣同胞，「台獨」分裂勢力，才是阿里山姑娘們要擔心的「恐怖情人」

解放軍近期發布一首MV《我的戰鷹繞著寶島飛》，其中歌詞寫道「我的戰鷹繞著寶島飛，聽阿里山的姑娘不斷回味。」加上近期大陸在台海頻頻軍演，令台灣民眾擔心戰爭正在升溫。馬曉光強調，解放軍開展對台軍事演練，針對的是「台獨」分裂和外部干涉，不是針對廣大台灣同胞，目的是維護國家主權和領土完整、維護台海地區和平穩定、維護兩岸同胞的共同利益。只要不搞「台獨」，就沒什麼可擔心的。

馬曉光說明，近來民進黨加緊與美國開展軍事勾連。解放軍的演練，是對台美勾連挑釁升級、破壞台海和平穩定的嚴正警告。「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。解決台灣問題是中國人自己的事，不容外人干涉。任何企圖把台灣從中國分裂出去的圖謀都不可能得逞。任何人任何勢力都不要低估我們遏制『台獨分』裂、反對外來干涉的決心和能力。」

馬曉光指出，美國出台所謂「年度國防授權法案」，國台辦此前已經表達基本立場。他奉勸台胞認真想一想，它絕不是為台灣好，只是想把賣給烏克蘭的武器賣給台灣，是要把台灣變成戰場，把台灣青年變成「炮灰」。中方阻止台美軍事勾連挑釁升級，是為了維護兩岸同胞的共同利益，維護台海和平穩定，維護台灣同胞和平安寧的生活。