快訊

蔡蘇今早會議…總統府4點聲明 內閣調整時間點曝光

誰載他們去示威？巴西國會暴動調查與博索納羅的下一步

張亞中宣布爭取國民黨總統提名 藍營會重演2019年內戰？

陸軍演引恐慌 國台辦：台獨分裂勢力才是「恐怖情人」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
配合對台演訓，解放軍東部戰區微博9日晚間發布「戰訓MV」：《我的戰鷹繞著寶島飛》。（影片截圖）
配合對台演訓，解放軍東部戰區微博9日晚間發布「戰訓MV」：《我的戰鷹繞著寶島飛》。（影片截圖）

對於近期中共解放軍對台軍演引起台灣民眾擔憂戰事升溫。大陸國台辦發言人馬曉光11日在記者會上表示，解放軍開展對台軍事演練，針對的是「台獨」分裂和外部干涉，不是針對廣大台灣同胞，「台獨」分裂勢力，才是阿里山姑娘們要擔心的「恐怖情人」

解放軍近期發布一首MV《我的戰鷹繞著寶島飛》，其中歌詞寫道「我的戰鷹繞著寶島飛，聽阿里山的姑娘不斷回味。」加上近期大陸在台海頻頻軍演，令台灣民眾擔心戰爭正在升溫。馬曉光強調，解放軍開展對台軍事演練，針對的是「台獨」分裂和外部干涉，不是針對廣大台灣同胞，目的是維護國家主權和領土完整、維護台海地區和平穩定、維護兩岸同胞的共同利益。只要不搞「台獨」，就沒什麼可擔心的。

馬曉光說明，近來民進黨加緊與美國開展軍事勾連。解放軍的演練，是對台美勾連挑釁升級、破壞台海和平穩定的嚴正警告。「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。解決台灣問題是中國人自己的事，不容外人干涉。任何企圖把台灣從中國分裂出去的圖謀都不可能得逞。任何人任何勢力都不要低估我們遏制『台獨分』裂、反對外來干涉的決心和能力。」

馬曉光指出，美國出台所謂「年度國防授權法案」，國台辦此前已經表達基本立場。他奉勸台胞認真想一想，它絕不是為台灣好，只是想把賣給烏克蘭的武器賣給台灣，是要把台灣變成戰場，把台灣青年變成「炮灰」。中方阻止台美軍事勾連挑釁升級，是為了維護兩岸同胞的共同利益，維護台海和平穩定，維護台灣同胞和平安寧的生活。

馬曉光 解放軍 台獨

延伸閱讀

對台灣青年「做工作」 國台辦新主任宋濤與31名台青座談

共軍頻軍演 歐江安：當獨裁政權想要併吞 不需要理由

解放軍發布對台戰訓MV—《我的戰鷹繞著寶島飛》

華府智庫兵推2026年台海戰爭 美2艘航母被擊沉、解放軍萬人戰死

相關新聞

大陸加速恢復國際航班 1月下旬起每周增700班

大陸民航局表示，近期已有近40家中外航空公司報送了涉及34個國家、每周約700班客運航班計畫申請，其中大部分航班計畫於1...

習近平變了？從清零到全力拚經濟 謝金河：在外富豪聞到風向轉變

這次中國廿大召開之前，全世界的媒體都在猜入常的政治局常委名單，台灣的媒體全猜錯，只有華爾街日報全部命中。這次中國改變堅守三年的極端清零政策，華爾街日報近期連續幾篇深入報導的文章，十分值得留意。

台灣對陸旅客核酸檢測 國台辦：顯然與科學防疫無關

蔡英文在元旦講話中對陸拋出橄欖枝，表示願就大陸疫情提供必要協助。台「疫情指揮中心」負責人王必勝也說，已兩度向大陸表達互助...

陸軍演引恐慌 國台辦：台獨分裂勢力才是「恐怖情人」

對於近期中共解放軍對台軍演引起台灣民眾擔憂戰事升溫。大陸國台辦發言人馬曉光11日在記者會上表示，解放軍開展對台軍事演練，...

馬曉光：新的一年期盼兩岸關係改善 與台灣各界協商統一方案

大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，「我們（大陸）期盼新的一年兩岸關係能夠改善發展，台海局勢能夠和平穩定，兩岸正常交流合作能...

兩岸航運不通暢 國台辦：促民進黨撤三年來不合理障礙

兩岸「小三通」在中斷三年後，於7日部分復航。對此，大陸國台辦發言人馬曉光11日在記者會上表示，敦促民進黨順應民意，撤除三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。