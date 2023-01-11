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「入境南韓屈辱又憤怒！」陸客還原經過：像遊街示眾

香港01／ 撰文：朱加樟
在韓國仁川機場，中國來的旅客有專門的出關通道。（視覺中國）
在韓國仁川機場，中國來的旅客有專門的出關通道。（視覺中國）

中國駐南韓大使館宣布，即日起（10日）暫停簽發南韓公民赴華短期簽證。上述措施將視南韓對華歧視性入境限制措施取消情況再作調整。

南韓要求在1月2日起從中國入境的旅客在出發前和抵達南韓後須接受新冠病毒檢測，有入境南韓的內地民眾形容過程充滿「屈辱、憤怒」，掛著黃色牌子排隊時被記者不停拍照，「像是被當街遊行一樣，沒有隱私」。

入境韓國的內地民眾需掛著黃色牌子排隊做核酸檢測。（視覺中國）
入境韓國的內地民眾需掛著黃色牌子排隊做核酸檢測。（視覺中國）

據微信公眾號「真故研究室」9日發文指，徐風（化名）是上海一家物流公司的員工，近日被總部安排去南韓出差。徐風描述稱，他在6日乘搭飛機前往首爾，在乘搭飛機時空中服務員會發放黃色入境卡，讓乘客下機掛在胸前佩戴。

他在上午11時落地南韓仁川機場。下機後，中國來的旅客有專門的出關通道，機場的工作人員要求徐風要先按指紋進行身份確認。他形容：「與以往不同的是，這次要採集十個手指的指紋。」他為此感到困惑。

「像是被當街遊行一樣」

然後徐風跟隨隊伍排隊做核酸檢測，工作人員舉著寫有「從中國來的旅客請往這邊走」的牌子。令他感到不舒服的是，在他胸前掛著黃色入境卡去排隊做核酸檢測的路上，通道兩側有很多南韓記者不停拍照，此起彼落的快門聲讓徐風無地自容，十分難堪，「像是被當街遊行一樣，沒有隱私」。

徐風稱，核酸檢測的費用為每人8萬韓元，需自費，按當時匯率為440元人民幣左右。他形容工作人員的態度倒還可以，捅鼻子的時候也很溫柔，旁邊的工作人員也一直安撫情緒。

徐風稱，之後就是漫長的等待結果時間，大約等了兩到三個小時，陰性旅客可以直接檢查出關，陽性旅客則會被集中隔離7天。

徐風走出機場時，已經是下午四五點，他足足在機場耗費了四五個小時，回到酒店已經是晚上七點。

延伸閱讀：

中國駐韓使館即日起暫停簽發韓國公民赴華短期簽證

一票難求！仁川飛中國最高票價超2萬　韓航司重啟航線望轉虧為盈

文章授權轉載自《香港01》

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