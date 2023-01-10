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港專家：原始疫苗對XBB.1.5幾乎失效 次世代疫苗仍有用

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
新冠變種毒株XBB.1.5在中國大陸已超過十六例。（香港文匯網照片）
新冠變種毒株XBB.1.5在中國大陸已超過十六例。（香港文匯網照片）

對於全球關注的新冠變種毒株XBB.1.5，香港防疫專家說，原始疫苗對它近乎無效，但二價疫苗（次世代）仍然有一定作用。

據香港媒體明報1月10日報導，香港政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受訪問時說，XBB.1.5刺突蛋白的突變，令病毒更容易黏著人體呼吸道，從而令它的傳播力更強，它是現有Omicron毒株中，傳播力最強的之一。

許樹昌引述復必泰藥廠的測試結果說，新冠二價疫苗仍然對XBB.1.5有一定作用，但原始疫苗效力就近乎於沒有。

不過，許樹昌說，XBB.1.5雖然傳播力強，但不會增加病情的嚴重性。他又說，新冠口服藥仍然對XBB.1.5有效，因為口服藥是針對令病毒繁殖的酵素，所以即使病毒變種，也不影響功效。

綜合香港接種疫苗的情況和毒株的特點，許樹昌研判，XBB.1.5不會對香港構成很大的威脅。

XBB是源於OmicronBA.2病毒分支，之後再基因突變，成為XBB.1.5。最早個案於去年9月底、10月初在美國發現。現已成為美國流行最廣、傳染力最強的新冠病毒毒株。

疫苗 香港 美國

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