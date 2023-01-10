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深圳：聯動香港開展數位人民幣跨境支付試點

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
深圳將聯動香港推數位人民幣跨境支付試點。圖為深圳福田中心區，金融機構雲集。（香港文匯網）
深圳將聯動香港推數位人民幣跨境支付試點。圖為深圳福田中心區，金融機構雲集。（香港文匯網）

深圳將聯動香港開展數位人民幣跨境支付試點。深圳市地方金融監督管理局9日在官網上發布了《關於加快建設深圳國際財富管理中心的意見》，該《意見》提到，支持發展跨境及離岸財富管理業務。暢通深港兩地人民幣雙向流動渠道，鼓勵深港兩地財富管理機構積極參與「深港通」、「債券通」、「跨境理財通」、「互換通」等金融市場互聯互通機制，提升人民幣在跨境投資中的使用比例。

據香港文匯網，《意見》支持深圳財富管理機構深入參與「跨境理財通」業務試點，探索擴大投資額度和產品範圍，探索同一銀行集團的境內外分支機構提供理財產品的跨境諮詢、售後等服務。推動REITs等投資產品納入「深港通」互聯互通投資標的，擴大跨境金融資產轉讓試點品種和規模。

《意見》中提到支持深港兩地共同開發更多以人民幣計價、交易的金融產品，提高境內外主體配置人民幣金融資產的便利化水平。進一步發揮深圳人民幣國際投貸基金功能，支持在香港設立投資平台並申請香港資產管理牌照，推動人民幣投貸基金國際化進程。依託中國人民銀行金融科技研究院，深入推進數位人民幣試點工作，聯動香港開展數位人民幣跨境支付試點，攜手打造數位人民幣跨境應用示範區。

數位人民幣 香港 深圳

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