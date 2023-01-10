大陸駐日本大使館「官宣」 暫停審發日本公民赴陸簽證

繼南韓之後，中國大陸駐日本大使館10日晚間宣布，「自即日起，中國駐日本使領館暫停審發日本公民赴華普通簽證。何時恢複，請候通知」。

這是繼10日稍早，大陸駐南韓大使館宣布暫停南韓公民赴陸訪問、商務、旅遊、就醫、過境及一般私人事務類短期簽證之後，第二個遭到大陸停辦簽證的國家。

大陸外交部發言人汪文斌10日下午表示，大陸以最大誠意，本著實事求是的態度，與有關國家進行了充分溝通。「但令人遺憾的是，少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施。中方對此堅決反對，並採取對等措施」。

據日本共同社消息，多名旅遊業相關人士已先透露，10日遭到大陸有關部門通知日本國內的旅行社，當天起已暫停在日簽證手續。

據東京的旅行社介紹，「中國簽證申請服務中心」通知稱將停止簽證手續，除一部分例外情況之外，商務簽證等所有簽證的申請都不再辦理。如果停辦簽證長期化，無法從日本出差去中國大陸，有可能妨礙雙方商務往來。

此前日本政府2022年12月30日要求乘坐大陸本土直飛航班的旅客和7天內去過大陸的旅客必須接受入境時檢測。1月8日起除香港和澳門外，來自中國本土直飛航班的入境旅客必須提供陰性證明，且入境時需進行精確度高的抗原定量檢測或PCR檢測。12日起對乘坐澳門直飛航班的入境旅客也採取同樣措施。