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陸智庫預期：今年兩岸經濟文化交流合作將迎來新發展

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸智庫預期，隨著國民黨在去年底選舉中獲勝，兩岸經濟文化交流合作及各領域融合今年將會迎來新發展。路透
大陸智庫預期，隨著國民黨在去年底選舉中獲勝，兩岸經濟文化交流合作及各領域融合今年將會迎來新發展。路透

據官方背景的大陸「全球化智庫」（CCG）發布《2023中國與全球化報告》，預判新的一年全球化發展趨勢。其中一項預測為：國民黨中期選舉獲勝，兩岸經濟文化交流合作及各領域融合迎來新發展。

「全球化智庫」（CCG）成立於2008年。官網介紹，CCG是唯一獲得聯合國特別諮商地位的中國智庫，同時也是中聯部「一帶一路」智庫聯盟理事單位，中共中央人才工作協調小組全國人才理論研究基地，及大陸人社部中國人才研究會國際人才專業委員會所在地。

CCG官網10日發布新聞稿稱，結合在廣泛交流中所了解的觀點信息，和CCG對於全球化的長期研究積累，CCG課題組特研究撰寫《2023中國與全球化報告》，提出2023年全球化發展的十大趨勢：

一、中美關係或迎來新的穩定窗口期，雙方在曲折中規避雙邊關係進一步下滑。

二、烏克蘭危機或進入談判和衝突並存的階段，危機引發的撕裂狀態將會持續。

三、全球貨幣體系和金融體系將繼續調整，全球資本流動性將有所改善。

四、全球可能進入「滯脹」（停滯性通貨膨脹），中國期待將消費作為經濟復甦和發展引擎。

五、「一帶一路」十周年後進入新發展階段，更突出「多邊性」和共商共建共享國際合作。

六、國民黨中期選舉獲勝，兩岸經濟文化交流合作及各領域融合迎來新發展。

七、中國與全球化混合經濟彰顯韌性，高質量發展穩步推進中國式現代化。

八、中國國際旅遊與國際留學將大幅恢復，推動中外關係理解溝通新發展。

九、全球數字經濟治理逐漸板塊化，中國將更加積極地參與全球數字經濟發展和治理。

十、全球氣候變化治理曲折前行，區域合作機制將會體現出更高效的行動能力。

關於第六點，《2023中國與全球化報告》指出，「大陸實施了有效的策略，並展現出了足夠的戰略耐心，為穩定台海局勢作出了最大的努力。這些策略和戰略耐心將在2023年繼續推動台海局勢的穩定。」

報告稱，展望2023年，美國高級政客會否再度訪問台灣是地區局勢激化的重大不確定性，外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子活動可能對台灣海峽和平穩定構成挑戰，但國民黨在中期選舉（指去年台灣縣市長選舉）中獲勝、兩岸民間呼籲恢復「小三通」聲音高漲，以及有200萬台灣人經常在大陸經商工作等，表明台灣民意更傾向「求和平、求穩定、過好日子」。

報告指出，未來，大陸可以更多地採取經濟懷柔政策團結廣大的台灣同胞。隨著大陸防疫政策的放開，出入境政策的放寬，兩岸之間的旅遊、留學、就業、創業等個人往來、經濟往來活動將進一步加強，將進一步促進經濟融合，從而推進和平統一進程。

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