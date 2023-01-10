快訊

侯友宜、謝國樑攜手拚基捷 中央卻要新北自負盈虧

少子化衝擊招生 陽明交大超前部署 用這招「綁住」高中生

茶葉蛋一口氣漲3成 業者嘆就算蛋價下跌也不可能降價

中國大陸宣布停發南韓旅客短期簽證

中央社／ 台北10日電
中國駐南韓大使館今發布通知，指即日起暫停簽發南韓公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。中新社
中國駐南韓大使館今發布通知，指即日起暫停簽發南韓公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。中新社

中國駐南韓大使館今發布通知，指即日起暫停簽發南韓公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證

據新京報報導，通知並指，這些措施將視南韓「對華歧視性入境限制措施」取消情況再作調整。

中國近一個月大幅調整防疫政策，染疫人數激增，並在1月8日放寬邊境，引起諸多國家不敢大意。南韓政府自2日起要求來自中國旅客入境後須做PCR檢查，5日起還須在搭機前繳交陰性證明。

根據中國外交部網站消息，新上任的外長秦剛9日與南韓外長朴振通話。在通話中，秦剛也對南韓近期對自華入境人員採取臨時限制措施表達了關切，希望韓方秉持客觀、科學的態度。

韓聯社則報導，朴振強調南韓政府是依據科學加強針對自華入韓人員的防疫措施。

對於多國對中國旅客採取防疫措施，中國外交部發言人毛寧此前曾預告，中方對「試圖操弄防疫措施達到政治目的」的作法堅決反對，將針對不同情況、本著「對等原則」採取相應措施。

秦剛 簽證 南韓

延伸閱讀

秦剛關切南韓對大陸入境人員採取臨時限制措施

美衛星殘骸幸未墜落韓國 推測越過朝鮮半島上空

朝令夕改 泰國取消入境需持接種新冠疫苗證明規定

中國入境一周陽性率19%比預期高？ 王必勝：無從預測

相關新聞

報復南韓！大陸宣布暫停簽發南韓公民赴華短期簽證

為報復韓國對大陸民眾入境採取限制性措施，大陸駐韓國大使館10日發布通告稱，「根據國內指示，自即日起，中國駐韓國使領館暫停...

中國大陸宣布停發南韓旅客短期簽證

中國駐韓國大使館今發布通知，指即日起暫停簽發韓國公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證

陸智庫預期：今年兩岸經濟文化交流合作將迎來新發展

據官方背景的大陸「全球化智庫」（CCG）發布《2023中國與全球化報告》，預判新的一年全球化發展趨勢。其中一項預測為：國...

解放軍發布對台戰訓MV—《我的戰鷹繞著寶島飛》

解放軍東部戰區8日深夜宣布，在台灣周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。東部戰區微博9日晚間又發布「戰訓MV」...

習近平喊反腐 嚴查幹部政商勾連

中共總書記習近平昨在廿屆中央紀委二次全會上強調，堅決查處政治和經濟問題交織的腐敗，堅決防止領導幹部成為利益集團和權勢團體...

不當「戰狼」外交官了 趙立堅新年調任

（德國之聲中文網）有著“戰狼”外交官之稱的中國外交部發言人、外交部新聞司副司長趙立堅調任。根據中國外交部網站消息，本周一（1月9日），50歲的趙立堅調任外交部邊界與海洋事務司副司長。去年12月初，是他

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。