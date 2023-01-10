中國大陸宣布停發南韓旅客短期簽證

中國駐南韓大使館今發布通知，指即日起暫停簽發南韓公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。

據新京報報導，通知並指，這些措施將視南韓「對華歧視性入境限制措施」取消情況再作調整。

中國近一個月大幅調整防疫政策，染疫人數激增，並在1月8日放寬邊境，引起諸多國家不敢大意。南韓政府自2日起要求來自中國旅客入境後須做PCR檢查，5日起還須在搭機前繳交陰性證明。

根據中國外交部網站消息，新上任的外長秦剛9日與南韓外長朴振通話。在通話中，秦剛也對南韓近期對自華入境人員採取臨時限制措施表達了關切，希望韓方秉持客觀、科學的態度。

韓聯社則報導，朴振強調南韓政府是依據科學加強針對自華入韓人員的防疫措施。

對於多國對中國旅客採取防疫措施，中國外交部發言人毛寧此前曾預告，中方對「試圖操弄防疫措施達到政治目的」的作法堅決反對，將針對不同情況、本著「對等原則」採取相應措施。