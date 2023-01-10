不當「戰狼」外交官了 趙立堅新年調任

（德國之聲中文網）有著“戰狼”外交官之稱的中國外交部發言人、外交部新聞司副司長趙立堅調任。根據中國外交部網站消息，本周一（1月9日），50歲的趙立堅調任外交部邊界與海洋事務司副司長。去年12月初，是他在職位調動前最後一次主持例行記者會。

趙和中國外交部都沒有立即回應路透社對調任消息的置評請求。根據外交部網站，外交部邊界與海洋事務司的主要職責包括：擬訂陸地、海洋邊界相關外交政策，指導協調海洋對外工作；承擔與鄰國陸地邊界劃界、勘界和聯合檢查等管理工作；處理有關邊界涉外事務及領土、地圖、地名等涉外案件；承擔海洋劃界、共同開發等相關外交談判工作。

澎湃新聞指出，趙立堅個人社交平台粉絲近千萬。《紐約時報》報道，趙立堅2015年赴任中國駐巴基斯坦使館參贊、公使銜參贊時，發推文開始變得更加頻繁，目前是推特上最活躍的中國外交官之一，如今他的發推量逾7萬條。擔任外交部發言人初期，他推特的個人賬號粉絲超過24萬。在他任發言人的近三年來，其推特關注者已超過198萬，個人微博粉絲數也達764萬。

趙立堅調任的消息也引起網民的關注和熱議，有人說“狼喉偷著樂去了。”，“從懟天懟地變成了懟海洋”。也有人評價，外交部“開始要轉變外交風格了”。也有人評價他作為外交部發言人“相比爽哥（耿爽），差的不是太少。”也有人猜測調職“應該和堅嫂高調有些關系。”“是老婆曬微博說買不到退燒藥的原因？”也有網民反駁說“跟他老婆有什麼關系？” 事情起因是，疑似中國外交部發言人趙立堅妻子的微博賬號上個月公開抱怨買不到防疫藥品，之後發文感謝鄰居分享退燒藥，解決了困難。她的動作引發網民熱評。有人說，妻子的種種言論對趙立堅的形象和事業帶來的是負面影響。有人在微博上寫道：“公眾人物的家屬在弄明白互聯網之前應該謹慎發聲，否則可能會坑公眾人物。”

根據中國官媒央視網報道，2020年初，趙立堅首次以外交部發言人的身份主持外交部例行記者會。在此之前，他曾是中國駐巴基斯坦大使館的外交官，時常透過推特發表意見。2019年，他在推特上針對37國公開支持中國新疆政策一事發表推文，表示，這些國家對中國的支持等同於“給了美國及其西方盟國一個耳光”。這也引起他與美國前國家安全顧問賴斯之間的口水戰， 趙立堅也因此“一戰成名”。在擔任外交部發言人期間因為言語犀利，他也被稱作是“戰狼外交官”。他也帶火了“偷著樂”這個流行語。起源是趙立堅在一次記者會上對外國記者說：“疫情期間，生活在中國，你們就偷著樂吧”。後來，“偷著樂”被網民用來表達不滿的諷刺語。2022年上海封城期間，網民就以“偷著樂”，“愛樂之城”來形容上海。

（綜合報道）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】