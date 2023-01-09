習近平：嚴厲打擊有背景的「政治騙子」

中共中央紀委二次全會9日召開，中共總書記習近平就反腐、全面從嚴治黨（中共）發表講話。他說，大陸反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，要完善對行賄人的聯合懲戒機制，嚴厲打擊那些所謂「有背景」的「政治騙子」，讓巡視利劍勇於亮劍，以及堅決防治「燈下黑」、堅決清除害群之馬。

中共總書記習近平9日出席中共第二十屆中央紀委二次全會，他強調，要站在事關黨長期執政、國家長治久安、人民幸福安康的高度，把全面從嚴治黨作為中共的長期戰略、永恆課題。

習近平提到，制定實施中央八項規定，是中共在新時代的徙木立信之舉，必須常抓不懈、久久為功，直至真正化風成俗。他也表示，反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，遏制增量、清除存量的任務依然艱鉅，必須深化標本兼治、系統治理，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。

習近平說，要進一步健全完善懲治行賄的法律法規，完善對行賄人的聯合懲戒機制。嚴厲打擊那些所謂「有背景」的「政治騙子」。

他說，要持續深化紀檢監察體制改革，做實專責監督，搭建監督平台，織密監督網絡。要把巡視利劍磨得更光更亮，勇於亮劍，始終做到利劍高懸、震懾常在。

習近平表示，紀檢監察機關是推進全面從嚴治黨的重要力量，要完善內控機制，堅決防治「燈下黑」，堅決清除害群之馬，以鐵的紀律打造忠誠乾淨擔當的鐵軍。