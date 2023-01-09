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趙立堅不當戰狼發言人了 調到邊界與海洋事務司

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
趙立堅已超過一個多月沒有主持大陸外交部記者會。路透
趙立堅已超過一個多月沒有主持大陸外交部記者會。路透

屢次因發言內容，和在社交平台上事蹟引發討論的大陸外交部「戰狼」發言人趙立堅，已從大陸外交部新聞司副司長一職，調任到邊界與海洋事務司擔任副司長，這也意味著，他將不再擔任發言人的職務。

根據陸媒澎湃新聞報導，公開資訊顯示，趙立堅，1972年11月生，他曾任中國大陸駐巴基斯坦大使館公使銜參贊職務，並曾擔任大使館臨時代辦；2019年，趙立堅出任大陸外交部新聞司副司長，隨後出任新聞發言人，因言詞犀利，被冠上「戰狼」發言人的名號。

但據大陸外交部網站，自去年12月2日後，趙立堅就未再主持大陸外交部例行記者會，均由汪文斌、毛寧出面。

大陸外交部邊界與海洋事務司的主要職責，包括擬訂陸地、海洋邊界相關外交政策，指導協調海洋對外工作；承擔與鄰國陸地邊界劃界、勘界和聯合檢查等管理工作；處理有關邊界涉外事務及領土、地圖、地名等涉外案件；承擔海洋劃界、共同開發等相關外交談判工作。

趙立堅 中共 毛寧

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