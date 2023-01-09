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在陸16年劃下句點 Acura間接退出大陸市場

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
日系品牌本田旗下豪華汽車品牌「Acura」（大陸譯「謳歌」）的大陸官網已經停止訪問，且大陸地區用戶無法通過線上訂車，意味該品牌間接退出大陸市場。圖為Acura品牌國產CDX車型。圖取自懂車帝
日系品牌本田旗下豪華汽車品牌「Acura」（大陸譯「謳歌」）的大陸官網已經停止訪問，且大陸地區用戶無法通過線上訂車，意味該品牌間接退出大陸市場。圖為Acura品牌國產CDX車型。圖取自懂車帝

大陸車市賽道競爭激烈，又有一家合資汽車品牌「間接」退出大陸市場。據界面新聞報導，日系品牌本田旗下豪華汽車品牌「Acura」（大陸譯「謳歌」）的大陸官網已經停止訪問，但海外官網仍可正常登陸，且大陸地區用戶無法過該網站線上訂購車型，意味Acura間接退出大陸市場。

Acura是本田汽車公司旗下高端汽車品牌，1986年在美國創立，原本鎖定北美市場，在大陸國產化之前均在北美進行設計、開發和生產。一經推出，Acura即成為全美進口豪華車的銷量冠軍，並在2021年仍穩居美國豪華車市前五位。

Acura於2006年登陸大陸市場。不過，與在美國市場的火熱不同，Acura在大陸市場表現不佳，一直未達預期，2021年僅售出6554輛。

去年4月，廣汽本田發布公告稱，為進一步促進電動化戰略落地，廣汽本田將整合廣汽謳歌品牌資源，加入到電動化事業中。2023年起廣汽本田不再生產及銷售廣汽謳歌品牌的現有產品。儘管上述公告並不完全等同於「Acura退出中國」，但官網停止服務、車型不再生產銷售等多重跡象表明，Acura作為廣汽本田子品牌在陸獨立發展的時代已經落下帷幕。業內觀點認為，未來Acura或將回到以進口車身份在陸銷售。

事實上，Acura此前便意識到，美國客戶與大陸客戶喜好不同，且立志在車型開發上導入更多中國元素。因此在2016年開始實現國產化，廣汽本田成立全資子公司廣汽本田汽車銷售有限公司，並成立謳歌品牌事業部，以更加貼合中國用戶需求，生產和銷售國產車型。

Acura在2017年至2019年，先後推出CDX、TLX-L、RDX三款國產車型，年銷量分別約為1.6萬輛、1萬輛、1.5萬輛，迎來短暫春天。但此時同為二線日系豪華品牌的雷克薩斯已經實現年銷量20萬輛的突破。

另一方面，國內新能源汽車的發展對二線合資豪華品牌的衝擊明顯。比如蔚來旗下數款車型都對Acura等二線豪華品牌市場份額形成擠壓。市場分析認為，大陸豪華汽車市場正面臨重新洗牌，如果傳統品牌無法在電動車市場建立優勢，Acura不會是最後一個退出大陸的品牌。

品牌 本田 美國

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