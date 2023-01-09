快訊

評／北市立委補選王鴻薇勝出 學者分析：仍是藍綠基本盤對決

政大「四川飯館」老闆百歲辭世 抗戰老兵、韓戰戰俘生平曝

後海董時代湧言會逆勢突圍 啟動「親賴路線」合作腳步加快

港媒：中國最高檢常務副檢察長童建明 料出任司法部長

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸最高檢黨組副書記、常務副檢察長童建明，預料將出任中國新一任司法部長。（國新網）
大陸最高檢黨組副書記、常務副檢察長童建明，預料將出任中國新一任司法部長。（國新網）

港媒星島日報今天（9日）報導，現年59歲的中國大陸最高檢黨組副書記、常務副檢察長童建明，預料將出任中國新一任司法部長。

《星島日報》昨天報導稱，2022年10月份中共二十大落選中央委員的現任司法部長唐一軍，將出任江西省政協主席。報導形容說，從內閣成員轉為地方政協主席「相當罕見」，並引述消息人士透露，唐一軍可能因身體原因提早退居二線。

星島日報今天的報導稱，預料接任司法部長的童建明，1963年6月生，浙江淳安人，1986年自中國人民大學刑法系碩士畢業後，在最高檢工作多年，曾任最高檢政治部副主任、辦公廳主任，2009年任最高檢檢委會副部級專委。

2012年底，童建明「空降」河北，次年當選河北省檢察院檢察長。2017年，童建明接班轉任山西省委常委、政法委書記的商黎光，出任河北省委常委、秘書長。在河北鍛鍊五年半後，童建明於2018年6月重返最高檢擔任副檢察長。

2020年5月，童建明出任大陸最高檢黨組副書記、分管日常工作的副檢察長（正部長級）。

延伸閱讀

竹北男遭擄隔天即遭殺害棄屍苗栗後龍 5嫌3聲押獲准2人逃出境

陸英語力全球排名滑落 港媒：與教改有關

111年九合一選舉查賄 檢已提187人當選無效之訴

港媒：港陸通關要防止引發疫情倒灌

相關新聞

港媒：中國最高檢常務副檢察長童建明 料出任司法部長

港媒星島日報今天（9日）報導，現年59歲的中國大陸最高檢黨組副書記、常務副檢察長童建明，預料將出任中國新一任司法部長。

胡錫進：中美關係要靠鬥出來 中國需要多幾隻像樣的「鷹」

麥卡錫成為美國眾院議長，大陸媒體人胡錫進稱，麥卡錫幾乎肯定會扮演美國政壇反華急先鋒的角色，反倒中國缺幾隻能夠狠咬美國的「...

【重磅快評】中國大陸打開了 但兩岸回不去了？

中國大陸重開國境，1月8日凌晨零時起入境航班下機的乘客完成文件通關並領完自己的行李後，即可直接驅車離開機場，沒有一堆「大...

大陸最年輕副省級市長 「70後」陳之常代理南京市長

江蘇省會南京迎來新任市政府「一把手」。「70後」南京市委副書記陳之常出任南京副市長、代理市長，有望出任新一任南京市長。

他家的事....台反中氛圍 學子變心

近年由於新冠疫情，兩岸往來受阻，加上兩岸關係僵局持續、台灣內部「反中」氛圍等因素，嚴重影響了台灣學界的中國大陸研究進程。...

新聞眼／知台派崛起 知陸派何在

去年十月中共廿大落幕後，一篇政治局新任常委蔡奇多年前記述赴台探訪二舅的網文一度廣傳，外界除了好奇蔡奇與台灣的淵源，也發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。