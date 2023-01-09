港媒：中國最高檢常務副檢察長童建明 料出任司法部長

港媒星島日報今天（9日）報導，現年59歲的中國大陸最高檢黨組副書記、常務副檢察長童建明，預料將出任中國新一任司法部長。

《星島日報》昨天報導稱，2022年10月份中共二十大落選中央委員的現任司法部長唐一軍，將出任江西省政協主席。報導形容說，從內閣成員轉為地方政協主席「相當罕見」，並引述消息人士透露，唐一軍可能因身體原因提早退居二線。

星島日報今天的報導稱，預料接任司法部長的童建明，1963年6月生，浙江淳安人，1986年自中國人民大學刑法系碩士畢業後，在最高檢工作多年，曾任最高檢政治部副主任、辦公廳主任，2009年任最高檢檢委會副部級專委。

2012年底，童建明「空降」河北，次年當選河北省檢察院檢察長。2017年，童建明接班轉任山西省委常委、政法委書記的商黎光，出任河北省委常委、秘書長。在河北鍛鍊五年半後，童建明於2018年6月重返最高檢擔任副檢察長。

2020年5月，童建明出任大陸最高檢黨組副書記、分管日常工作的副檢察長（正部長級）。