胡錫進：中美關係要靠鬥出來 中國需要多幾隻像樣的「鷹」

麥卡錫成為美國眾院議長，大陸媒體人胡錫進稱，麥卡錫幾乎肯定會扮演美國政壇反華急先鋒的角色，反倒中國缺幾隻能夠狠咬美國的「鷹」。正常的中美關係是求不來的，很多時候要靠鬥出來，中國要有幾隻像樣的「鷹」。

環球時報前總編輯胡錫進表示，美國國會與政府經常是對華問題上紅臉白臉的關係，從眾議長到一些資深參議員，還有多個專門委員會和議員小組可以輪番找中國麻煩。那些人在美國反華生事，對他們的影響力基本上只賺不賠，不會因此給自己招黑。

反觀中國，明顯缺與麥卡錫、裴洛西、盧比奧、柯頓這些人對應的角色。中國人總體上講理，對外發聲比較一致，有能力主動出擊找美國麻煩的人不多。換句話說，中國缺幾隻能夠狠咬美國的「鷹」。一方面是因為中國在這方面體系性缺位，因為在中國做「鷹」是有風險的，在內部太容易招黑。

一些人，包括有相當影響力的人，重視搞好中美關係，他們簡單地認為如果中國有幾隻「反美的鷹」會妨礙中國穩健處理中美糾紛的努力，擔心那些努力會受到牽制，那些人更喜歡中國多有幾隻對美關係的「鴿」。

胡錫進稱，正常的中美關係是求不來的，很多時候要靠鬥出來，軟硬兼施比只會一團和氣的效果肯定會更好，能給我方贏得更多主動。這就好比中國要和平，軍隊就得強大，核彈頭就得增加到讓美國不敢動與中國戰略對撞那種念頭的規模，否則的話，中國只配有忍氣吞聲，甚至卑躬屈膝的和平。

中美關係是一盤大棋，中國當然需要戰略上的穩健，不主動對抗，但是如果讓美國覺得中國可以被壓軟，是絕對不行的。中國要有幾隻像樣的「鷹」，這對美國更加尊重中國，對中國更加自如地運用對美策略，只會大有裨益。

他說，中國在對外問題上既要有「鷹」，也要有「鴿」，給他們都提供應有的飛翔空間，別讓一頭「咬死」另一頭。那樣的輿論生態只會擴大中國的外交政策空間，讓中國處理對外事物時更像「千手觀音」。