快訊

政大「四川飯館」老闆百歲辭世 抗戰老兵、韓戰戰俘生平曝

後海董時代湧言會逆勢突圍 啟動「親賴路線」合作腳步加快

獨／為入閣準備？去年10月才接任 鄭文燦辭足球協會理事長

胡錫進：中美關係要靠鬥出來 中國需要多幾隻像樣的「鷹」

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
胡錫進稱中美關係是鬥出來的。圖為2022年12月21日美國洛杉磯舉行中美「乒乓外交」51周年紀念活動。（新華社）
胡錫進稱中美關係是鬥出來的。圖為2022年12月21日美國洛杉磯舉行中美「乒乓外交」51周年紀念活動。（新華社）

麥卡錫成為美國眾院議長，大陸媒體人胡錫進稱，麥卡錫幾乎肯定會扮演美國政壇反華急先鋒的角色，反倒中國缺幾隻能夠狠咬美國的「鷹」。正常的中美關係是求不來的，很多時候要靠鬥出來，中國要有幾隻像樣的「鷹」。

環球時報前總編輯胡錫進表示，美國國會與政府經常是對華問題上紅臉白臉的關係，從眾議長到一些資深參議員，還有多個專門委員會和議員小組可以輪番找中國麻煩。那些人在美國反華生事，對他們的影響力基本上只賺不賠，不會因此給自己招黑。

反觀中國，明顯缺與麥卡錫、裴洛西、盧比奧、柯頓這些人對應的角色。中國人總體上講理，對外發聲比較一致，有能力主動出擊找美國麻煩的人不多。換句話說，中國缺幾隻能夠狠咬美國的「鷹」。一方面是因為中國在這方面體系性缺位，因為在中國做「鷹」是有風險的，在內部太容易招黑。

一些人，包括有相當影響力的人，重視搞好中美關係，他們簡單地認為如果中國有幾隻「反美的鷹」會妨礙中國穩健處理中美糾紛的努力，擔心那些努力會受到牽制，那些人更喜歡中國多有幾隻對美關係的「鴿」。

胡錫進稱，正常的中美關係是求不來的，很多時候要靠鬥出來，軟硬兼施比只會一團和氣的效果肯定會更好，能給我方贏得更多主動。這就好比中國要和平，軍隊就得強大，核彈頭就得增加到讓美國不敢動與中國戰略對撞那種念頭的規模，否則的話，中國只配有忍氣吞聲，甚至卑躬屈膝的和平。

中美關係是一盤大棋，中國當然需要戰略上的穩健，不主動對抗，但是如果讓美國覺得中國可以被壓軟，是絕對不行的。中國要有幾隻像樣的「鷹」，這對美國更加尊重中國，對中國更加自如地運用對美策略，只會大有裨益。

他說，中國在對外問題上既要有「鷹」，也要有「鴿」，給他們都提供應有的飛翔空間，別讓一頭「咬死」另一頭。那樣的輿論生態只會擴大中國的外交政策空間，讓中國處理對外事物時更像「千手觀音」。

美國 胡錫進

延伸閱讀

從小吃店店主到眾議長… 麥卡錫崛起之路 靠人際手腕

苦戰15輪過關 眾院議長麥卡錫矢言「美國優先」

麥卡錫當選眾議長「改變局勢的28分鐘」發生了什麼事？

「他不當議長更好」 麥卡錫老家鐵票失望

相關新聞

【重磅快評】中國大陸打開了 但兩岸回不去了？

中國大陸重開國境，1月8日凌晨零時起入境航班下機的乘客完成文件通關並領完自己的行李後，即可直接驅車離開機場，沒有一堆「大...

大陸最年輕副省級市長 「70後」陳之常代理南京市長

江蘇省會南京迎來新任市政府「一把手」。「70後」南京市委副書記陳之常出任南京副市長、代理市長，有望出任新一任南京市長。

他家的事....台反中氛圍 學子變心

近年由於新冠疫情，兩岸往來受阻，加上兩岸關係僵局持續、台灣內部「反中」氛圍等因素，嚴重影響了台灣學界的中國大陸研究進程。...

新聞眼／知台派崛起 知陸派何在

去年十月中共廿大落幕後，一篇政治局新任常委蔡奇多年前記述赴台探訪二舅的網文一度廣傳，外界除了好奇蔡奇與台灣的淵源，也發現...

指哪打哪 陸涉台研究緊跟北京

近年台灣對中國大陸研究，和大陸對台研究呈現此消彼長，大陸涉台研究機構也隨著北京當局的「大政方針」和新要求調整方向。大陸學...

研究兩岸機構 陸大增 我趨整併

中央研究院院士吳玉山日前在座談會上強調，在兩岸持續緊張之際，研析「習近平現象」是重中之重，「以舉國之力來做這件事情是應該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。