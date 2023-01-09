【重磅快評】中國大陸打開了 但兩岸回不去了？

中國大陸重開國境，1月8日凌晨零時起入境航班下機的乘客完成文件通關並領完自己的行李後，即可直接驅車離開機場，沒有一堆「大白」等著伺候你的鼻孔與喉嚨。中國這一大塊拼圖補上後，全球差不多就可宣告結束新冠時代，回到疫前了。

問題在於，人類因為新冠而築起的心靈壁壘卻不會很快甚至於不會拆除；拜蔡英文政府所賜，兩岸之間的心理「柏林圍牆」甚至也將永久橫亙於兩岸人民之間，並很可能最終只能用戰爭的砲彈將它打破。

美中競爭乃至鬥爭自疫情之前即已開始，貿易戰與科技戰於2018年起相繼打響，華為的長公主孟晚舟在旅途中被捕，但新冠疫情迅速加深了彼此的仇恨，川普將其稱為「中國病毒」，並無端指控武漢實驗室人為製造了這款世紀病毒，而川普政府限期關閉中國駐休士頓領事館，而中國則以關閉美駐武漢領事館報復。前國務卿龐培歐發表了新冷戰演說，並在卸任前指控中共在新疆實施種族滅絕。

拜登上台後，不但沒有取消川普對中國商品全面提高的關稅，還拉出綿長的盟友隊伍，組成了軍事、科技、政治與經濟等各式聯盟，全面將半導體產業的設備、人才與商品，切斷與中國往來與關聯。

兩岸亦復如此；在疫情之前，兩岸即已怒目相視，由於蔡政府一面倒傾美的作為，導致中共以外交雪崩對應；蔡英文則藉香港反送中運動製造仇中情緒謀取大選勝選利益，造成大陸相繼宣布停止自由行旅客、以及陸生赴台求學政策，而赴台團客也大減。

疫情開始後，兩岸矛盾更是螺旋式上升，蘇貞昌一聲令下禁止口罩輸往大陸，接著禁止陸配前婚生子女返台，人為製造人倫悲劇，陸生及港澳生皆不得入台返校就學；而團體陸客則因航班與兩岸各自的清零防疫規範，完全中斷。

在這三年間，藉著防疫的「偉大號召」，一切的兩岸交流與往來都戛然而止。可以毫不誇張地說，民進黨有意藉由這一自天而降的世紀瘟疫，順手將兩岸由人民之間多年築起的感情，一併割裂。蔡政府官員開口閉口「武漢肺炎」，刻意製造鄙夷、憎惡甚至是歧視對岸的情緒，嘲笑對岸的防疫作為，指其為不人性、沒人權等，連最初由武漢包機返台的台商及其家人，都成了宛如麻瘋病人般被投以異樣眼光的族群。

這一切神操作與瞎操作，加上完全配合美國打出的「台灣牌」，讓川普時期的衛生部長阿札爾與國務次卿克拉克，以及拜登時期的眾議長裴洛西訪台，終而引爆了去年八月初的圍島軍演，飛彈飛越台北上空的空前危機。

去年底蔡英文總統宣布延長義務兵役期為一年，其實就是這三年疫情中靠著每一步自私而錯誤的政策累積出來的；戰爭的基礎即是仇恨，而這三年大大小小的這些仇恨政策，邏輯上的必然結果就是走向戰爭。這讓人不得不推論：蔡政府自始就嚮往著兩岸的終極一戰。

大疫三年，病毒的始發地中國大陸終於打開了，旅客驚呼一切都回到疫情前了，但我們轉眼一看，兩岸卻彷彿永遠回不去了。民進黨此刻突然改口稱要「和平保台」，但連小三通都開得彆彆扭扭的民進黨，會真心提出真正和平的方案嗎？

如何真正回到疫前，甚至是回到馬英九時期那一個風平浪靜的台海，每一個台灣人都該深自思考！