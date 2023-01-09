指哪打哪 陸涉台研究緊跟北京

近年台灣對中國大陸研究，和大陸對台研究呈現此消彼長，大陸涉台研究機構也隨著北京當局的「大政方針」和新要求調整方向。大陸學者表示，近年來，反台獨、反分裂、反外部勢力干涉成為一段時間內的主要研究方向，另包括「一國兩制台灣方案」、統一後安排等相關研究也在強化。

大陸涉台研究緊跟北京對台方針，最近的顯例是，去年十二月，中國人民大學成立「祖國完全統一研究中心」，明顯是呼應中共總書記習近平去年十月在中共廿大政治報告中，強調「祖國完全統一，一定要實現，也一定能夠實現」等政策宣示。

廈門大學台灣研究中心教授唐永紅說，二○一六年以前，馬政府承認九二共識，那時對台研究主軸是推動兩岸關係和平發展，議題也非常多元；二○一六年民進黨上台以來，拒不承認九二共識，「反台獨、反分裂、反外部勢力干涉」就成為大陸涉台機構的主要研究方向。

上海東亞研究所助理所長包承柯表示，除了專項對台研究外，在政治、經濟、文化、歷史等領域，也都會有涉台的研究項目，譬如近年一些大學，展開台灣歷史的研究項目，也都能申請到研究經費，顯示大陸當局的重視。

另一位涉台學者提到，隨著大陸對台政策愈來愈清晰，資源「指哪打哪」的情況也更明顯，例如二○一九年一月「兩制台灣方案」提出後，相關研究項目被列為重點。