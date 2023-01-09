新聞眼／知台派崛起 知陸派何在

去年十月中共廿大落幕後，一篇政治局新任常委蔡奇多年前記述赴台探訪二舅的網文一度廣傳，外界除了好奇蔡奇與台灣的淵源，也發現中共新領導層中，多人被視為「知台派」。不僅如此，隨著兩岸關係變化，近年來大陸涉台研究成顯學，但台灣的大陸研究卻有所降溫，甚至研究資源受到排擠。兩岸交鋒日益激烈，台灣社會的「知陸派」愈來愈少，如何知彼知己？

在中共領導層中，總書記習近平有十七年福建任職經歷，在福建期間，他就與台企、台商有密切互動，後來調任的浙江和上海，也都是台商聚集地，習因此被認為是最熟悉台情的中共領導人。

續任政治局常委的王滬寧將任全國政協主席，擔任對台領導小組副組長，作為中共三朝智囊，王滬寧過去常年參與對台事務與政策。

中共外事辦主任王毅將兼任對台領導小組秘書長，他除了外長經歷，還曾擔任近五年的國台辦主任，外交和對台一把抓。中央軍委副主席何衛東，過去在南京軍區負責對台前線。北京市委書記尹力曾任福建一把手。中宣部長李書磊也曾任福建省委常委。

除了官場遍布「知台派」，北京還持續投注對台研究。初步統計，僅是二○一九年迄今，大陸在大專院校就已成立至少十四個涉台研究機構，涵蓋法律、外交、社會、少數民族和兩岸統一進程等議題。

面對大陸如雨後春筍般興起的涉台研究風潮，具備先天優勢、理應成為全球「知陸派」培育重鎮的台灣，在研究大陸及強化交流的量能上卻並未妥善發揮，近年甚至在整併趨勢和資源限縮下，施展的空間愈來愈小。

台灣企業界對中國大陸研究的重視和投入，也明顯與台灣面臨的現實處境不符。日前台積電發出徵求國際地緣政治專才的消息，引起關注。其實在歐美和日韓，企業深知地緣政治對商業運作的影響，早就投注大量資源興辦智庫，將地緣政治研究納入企業經營和布局的關鍵因素。

對台灣來說，了解和掌握中國大陸情勢，不是選擇題，而是必答題。中研院院士吳玉山就強調，研析「習近平現象」是重中之重，「以舉國之力來做這件事情是應該的，不然還有什麼比這個更重要？」

過去很長時間，香港是國際社會了解中國大陸的灘頭堡，但在反送中運動及港版國安法施行後，香港角色下降，台灣無疑可以善用並加強中國大陸研究，成為台灣在國際社會中的重要資產。