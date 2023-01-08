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中國官方：Paxlovid太貴不能納醫保可報銷至3月

中央社／ 台北8日電
Paxlovid有COVID-19「特效藥」之稱。圖／聯合報系資料照片
Paxlovid有COVID-19「特效藥」之稱。圖／聯合報系資料照片

針對中國民眾疫情期間搶得最兇、炒作價格最高的COVID-19治療藥品倍拉維（Paxlovid），中國國家醫保局今天表示，輝瑞公司報價太高因此未能將此藥納入醫保藥物，但醫保仍將對其支付至3月底。

微信公眾號「國家醫保局」晚間發布，2022年國家醫保藥品目錄談判工作今天正式結束。

國家醫療保障局醫藥管理司負責人表示，今年，共有3種COVID-19治療藥品參與了談判。其中，阿茲夫定片、清肺排毒顆粒談判成功，Paxlovid（中國稱奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝）因生產企業輝瑞投資有限公司報價高未能成功。

這名負責人表示，雖然Paxlovid未能通過談判納入醫保目錄，但根據當前政策，「新型冠狀病毒感染診療方案（試行第10版）」中的所有治療性藥物，包括Paxlovid、阿茲夫定片、莫諾拉韋膠囊、散寒化濕顆粒等，醫保都將臨時性支付到2023年3月31日。在此期間，參保的COVID-19患者使用這些藥品均可享受醫保報銷政策。

這篇文章說，中國國家醫保藥品目錄內治療發燒、咳嗽等新冠症狀的藥品已達600餘種。「總體來看，醫保報銷的新冠病毒感染治療用藥品種豐富」。

對此，有網友質疑，中國官方不是對抗疫經常表示要「不惜一切代價」來保護人民生命安全和身體健康嗎？看來，仍是「價格至上」。

Paxlovid有COVID-19「特效藥」之稱，儘管有中國專家認為不該如此稱呼，但難以抹去其在民眾心目中的「神藥」地位。

中國去年2月已批准Paxlovid進口使用，患者必須到醫院看診由醫師開具處方才能取得，醫療機構的醫保採購價格為人民幣2300元（約新台幣1萬元），但曾在黃牛市場被抬高價格至5萬元出售。

輝瑞口服藥 疫情

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