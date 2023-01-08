邱太三：期待兩岸展現善意、誠意

兩岸小三通客運昨以專案方式復航，大陸國台辦副主任龍明彪昨在廈門五通碼頭表示，小三通復航現在只是邁出了一小步，與台灣民眾期盼還有很大差距，「民意不可違」，希望各界不斷呼籲、繼續努力，共同推動小三通全面復航。

陸委會主委邱太三赴金門參加首航儀式時指出，希望在金馬民眾春節交通專案推動的過程中，逐步建立台灣人民對恢復兩岸交流的信心，也逐步增加兩岸相關部門的互信；新的一年，蔡總統呼籲以對話、合作，讓更多人得到安全和幸福，也希望在專案推動中，逐步增加兩岸相關部門的互信。

邱太三說，行穩致遠，在疫情可控的前提下，政府會逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，也期待兩岸雙方都能展現善意、誠意，為良性互動打造基礎。

龍明彪表示，「新的一年，將一如既往，本著『兩岸一家親』的理念，繼續不斷為兩岸同胞，特別是為台灣同胞做實事、辦好事、解難事。」

福建省副省長郭寧寧表示，福建省將為全面開放「小三通」作出積極努力，。

廈門台商協會榮譽會長吳家瑩受訪指出，在民進黨當局限制下，家在台灣島內的台胞無法通過「小三通」到金門中轉返鄉，不得不選擇價格更高、耗時更長的其他方式回台，由於機票「一票難求」，很多台胞可能錯過春節與家人團圓的機會。