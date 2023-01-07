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陸司法部前部長傅政華 鏡頭前自曝遭詐騙20年內幕

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸司法部前部長傅政華透過大陸官媒悔罪，並透露結交政治騙子、加入孫力軍團夥的心路歷程。（圖／取自大陸央視新聞）
大陸司法部前部長傅政華透過大陸官媒悔罪，並透露結交政治騙子、加入孫力軍團夥的心路歷程。（圖／取自大陸央視新聞）

中共官場許多離奇的事情，常常是在官員垮台後才為外界所知。大陸司法部前部長傅政華，先前落馬後被判死緩，近日大陸官媒紀錄片揭露他悔罪的相關內容，其中包含他為了官位，遭到「政治騙子」詐騙長達20年的情況。

大陸官媒中央廣電總台7日晚間播出電視專題片「永遠吹衝鋒號」第一集「第二個答案」，當中披露傅政華結交政治騙子的細節，其中一位騙子是北京公安局退休幹部石曉春，他向傅政華吹噓自己有特殊門路，能幫他「搭天線」，還利用傅的職權為自己和關係人辦事、站台，從中收受他人巨額財物。

另一位騙子李全情節更為誇張，李全是中專學歷，將自己包裝成為一個專家學者。2003年左右與傅政華認識後，他向傅政華表示自己是「領導同志身邊的高級智囊」，兩人成為莫逆之交。

傅政華指出，李全從一開始就不是他真實的身分和本來面目，「然後逐步地，他看到我的職務提升，就編造了更大的謊言，然後用這個誘惑，牽著我一步一步地往前走，反過來我給他辦了好幾件事」。他以高官之姿，幫政治騙子李全做了推動土地開發項目、協調解決經濟糾紛訴訟、幫助李全親屬到銀行工作等事，謀取大量利益。

對於傅政華案子，中共中央紀委國家監委第十一監督檢查室副主任李永紅認為，傅政華能夠被李全拿捏控制，本質上就是政治野心膨脹，急於上位，權欲熾盛，這一點也被李全看得清清楚楚，也更因為如此，李全把傅政華才拿捏得死死的，傅政華才對李全俯首貼耳。

傅政華也被認為是大陸公安部前副部長孫力軍團夥的一員。傅政華指出，孫力軍到北京工作後，「確實我對他（孫力軍）有唯命是從的做法，在政治上他也是竭盡全力地舉薦和做工作，這個在政治上實際上是互相利用」。

此前，孫力軍在2020年4月落馬、傅政華則在2021年10月被查。2022年9月22日，長春市中級人民法院以受賄罪判處傅政華死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，法院稱他受賄共計折合人民幣1.17億餘元（約合台幣5.2億元），「數額特別巨大」。翌日孫力軍因受賄、操縱證券市場、非法持有槍支等罪，也被判死緩。

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