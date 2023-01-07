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陸委會：近三年來金廈小三通首航 迎回37名金門鄉親

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
小三通「金馬地區民眾春節交通專案」於1月7日首航，陸委會指出，首航從大陸迎接回37名金馬民眾與金馬陸配。圖為先前停靠在廈門五通客運碼頭的小三通客輪。（記者陳政錄／攝影）
小三通「金馬地區民眾春節交通專案」於1月7日首航，陸委會指出，首航從大陸迎接回37名金馬民眾與金馬陸配。圖為先前停靠在廈門五通客運碼頭的小三通客輪。（記者陳政錄／攝影）

中斷近三年的兩岸小三通客運，7日率先由金廈航線復航。陸委會指出，上午由我金門縣長陳福海、民代及鄉親等25人親赴廈門，迎接回37名金門鄉親，唾篩等通關流程順利。

陸委會7日午間發布新聞稿指出，在中央及地方政府共同合作下，「金馬地區民眾春節交通專案」金廈航線首航過程順利，協助首批金門37名鄉親及陸配回家過年團圓。

陸委會主委邱太三表示，未來將會同相關機關，依據春節專案運作情況，以及疫情等相關情勢的變化，對「小三通」客運進行滾動檢討，並希望民眾配合政府做好防疫、防堵非洲豬瘟等工作，為下階段的開放創造條件。

據指出，首航於上午10時由我方船舶搭載金門縣長陳福海、金門民意代表及記者等25人赴廈門，並搭乘12時的船班返航，迎回37名金馬鄉親及陸配，唾液PCR檢測及通關過程順利。

金廈航線復航航班雖僅有每日一班，但首航日具體的搭乘人數，兩岸卻陷入羅生門，有37人、80人、112人等不同的數字。例如大陸官媒央視新聞指出，首日共有80多名金門民眾從廈門乘船返回金門；亦有媒體報導，上午並無旅客從金門出發，返程預計有112人；但陸委會的新聞稿明確提到，首航從廈門迎回的金馬鄉親是37人。

金門 陸委會 廈門

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