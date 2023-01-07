路透：中國正與輝瑞商討生產倍拉維仿製版

路透社報導，中國正與美國輝瑞藥廠商討，希望獲批准由中國藥廠生產及分發抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）的仿製版，並希望農曆新年前達成協議。

路透社7日引述消息人士報導，中國國家藥品監督管理局去年12月底已開始與輝瑞藥廠（Pfizer）就此事商討，北京方面希望22日即農曆新年前可以與輝瑞達成協議。

報導指出，中國藥監局與幾家藥廠在去年12月底召開會議，商討準備生產倍拉維的仿製版，當中包括華海藥業和石藥集團。

華海藥業去年8月已與輝瑞藥廠簽署協議，在中國生產只供國內使用的倍拉維；石藥集團則是研發使用信使核糖核酸技術（mRNA）COVID-19疫苗。

中國藥監局還建議這些公司準備向監管當局註冊，生產倍拉維的仿製版。

報導表示，華海藥業及石藥集團在最近幾週進行生物相等性測試，這測試是中國監管當局要求在仿製藥出售前進行，以確定與原廠藥物效用一樣。

兩間藥廠希望1月稍後時間向中國藥監局提交測試結果。

中國藥監局、國務院新聞辦公室、華海藥業及石藥集團沒有對路透社查詢置評。

輝瑞藥廠發言人表示，公司正積極與中國當局和相關公司合作，以確保倍拉維在中國有充足供應。

中國鬆綁疫情防控後，染疫人數暴增。中國去年2月已批准倍拉維進口使用，患者必須到醫院看診由醫師開具處方才能取得，醫療機構的醫保採購價格為人民幣2300元（約新台幣1萬元），但曾在黃牛市場被抬高價格至5萬元出售。